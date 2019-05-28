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顧立雄：保險公司不能賣虧損保單 檢視宣告利率

最新更新：2019/05/28 20:16

（中央社記者邱柏勝台北28日電）金管會主委顧立雄表示，投資型保單的宣告利率須符合保險合約服務利益（CSM）為正數的原則，意即不可銷售虧損的保單，要求保險公司應隨時檢視宣告利率是否與原先設計相符。

顧立雄今天下午出席第5屆公司治理評鑑頒獎典禮，會後接受媒體訪問時指出，金管會要求保險公司多賣保障型商品，是希望保險能回歸保障本質，保險商品結構必須做調整。目前的原則是CSM必須是正數，意即不可以銷售虧損性保單，因此宣告利率必須調整。

顧立雄指出，無論是儲蓄險或是利變型保單，保險公司在銷售時，都須考量利潤是否有與當初設計時的初衷偏離。金管會現在會要求保險公司推出新保險商品的CSM不能為負數，至於舊的保險商品，若CSM為負，則金管會將會去了解是一開始的設計就有問題，還是因為環境變化所致，這部分會交由保險局與業者溝通。

針對外幣投資型保單部分，顧立雄表示，這類保單雖沒有匯兌風險，但一樣有回報率的問題，且這部分屬於區隔資產，回報率就需要到區隔資產裡來檢視，因此宣告利率本來就不可以「亂宣告」。（編輯：趙蔚蘭）1080528

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