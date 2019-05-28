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大陸建設再賣9858張高鐵股票 全數出脫完畢

最新更新：2019/05/28 22:21

（中央社記者韋樞台北28日電）欣陸投控旗下大陸建設今天再度處分9858張台灣高鐵股票，已全數出脫持股完畢，公允價值處分利益新台幣6173萬元。欣陸投控表示，處分高鐵股票純粹是財務考量。

欣陸投控晚間公告旗下大陸建設以每股42.26元價格出脫手中僅剩的9858張台灣高鐵股票，交易總金額4億1661萬9千元，以3月底公允價值衡量的處分利益達6173萬1千元，第1季已認列的評價利益5372萬6千元，合計全年營業外收入增加1億1545萬7千元。

大陸建設今天處分9858張台灣高鐵股票後，手中已零持股高鐵股票；欣陸另一家子公司大陸工程也早已出脫台灣高鐵股票殆盡。

大陸建設今年從4月17曰以來共7次處分台灣高鐵股票，4月17日以35.16元處分1萬510張後，出脫價格一次比一次高，今天以42.26元出脫9858張是最高的一次，累計今年以來共處分6萬5588張台灣高鐵股票。

近年極少露面的欣陸投控董事長殷琪27日曾出席欣陸投控的股東會前記者會，殷琪針對大陸工程和大陸建設紛紛處分高鐵公司的股票表示，這只是財務性投資，在適當股價時就會處分。

殷琪說她曾擔任高鐵公司董事長5年，對高鐵一定有感情，但股票是可以隨時買賣的，不必帶有情緒，她並盛讚現在的高鐵董事長江耀宗做得很好。（編輯：趙蔚蘭）1080528

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