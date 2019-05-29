可成面臨結構性風險 外資目標價下探160元

（中央社記者吳家豪台北29日電）亞系外資對金屬機殼廠可成維持審慎看法，並點出結構性風險包含價格壓力、潛在市場範圍有限、競爭加劇，投資評等重申減碼，目標價從180元下修到160元。

可成股價今天表現弱勢，盤中最低來到187元、跌約2.6%，寫下波段新低，至上午9時55分左右成交量近2000張。

亞系外資發布研究報告指出，可成正面臨多項結構性風險，例如金屬機殼占智慧型手機材料成本約10%到20%，當客戶面臨獲利壓力時，容易成為縮減成本的目標。其次，可成仍在努力打入OLED版iPhone不鏽鋼邊框供應鏈，目前只能聚焦LCD版iPhone的鋁金屬邊框，加上可成主要EMS（電子製造服務）客戶在OLED iPhone市占有限，並不急著向可成拉貨。

此外，iPhone的代工大廠正為旗下金屬機殼子公司提供支援，可能導致可成面臨的競爭加劇。

亞系外資指出，可成今年4月營收月減42%、年減35%至新台幣43億元，約占第2季營收預估值205億元的21%；毛利率從去年全年超過40%，持續下滑到今年第1季的25%，4月更跌到18%，主要受到產能利用率偏低和價格壓力的影響。

為反映可成營收及獲利率展望不佳，亞系外資將可成2019年、2020年、2021年每股盈餘預估值調降13.3%、8.7%、8.2%至19.58元、24.18元、26.18元，維持「減碼」評等，目標價從180元下修到160元。

投顧表示，可成自估今年第2季營收將季增，動能主要來自平板及筆電新機推出，不過月營收將呈現前低後高走勢；然而智慧手機業務營收將季減，主因iPhone新機於今年第3季發表前的出貨量將進一步下滑，且平均價格壓力加重，預期可成第2季營收將季增12%，毛利率將在28%的低檔徘徊。（編輯：楊凱翔）1080529