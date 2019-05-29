東森國際廖尚文：今年力拚季季賺錢

（中央社記者江明晏台北29日電）東森國際首季轉盈，告別連2季虧損，董事長廖尚文表示，業外受惠於東森購物營運持續成長，倉儲本業今年也穩定上揚，力拚今年營運每一季都賺錢獲利。

東森國際今天召開股東會，會中決議通過去年度盈餘分配案，每股配發現金股利1元，除息基準日定為6月24日，股利發放日為7月1日。股東會也通過去年度營業報告書及財務報表，去年合併營收新台幣193.05億元，較前年142.11億元成長35.8%，全年歸屬公司稅後淨利10.71億元，每股盈餘1.74元。

東森國際今年第1季財報合併營收6.89億元，較去年同期39.2億元減少82.4%，主要是由於子公司東森得易購公司（東森購物）去年底改選董監事後，東森國際喪失控制力，因此今年起不再納入編制合併主體，但公司綜合持股25.46%未改變，不影響股東權益及損益，第1季歸屬本公司淨利為0.6億元，每股盈餘0.11元，終結連兩季虧損，更創9年來同期高點

東森國際董事長廖尚文表示，扮演業外主要獲利引擎的東森購物營運持續成長，倉儲本業業務今年也穩定上揚，看好今年每一季都能賺錢，也希望能達到此目標。

展望今年，東森國際表示，奠基的倉儲事業表現佳，第1季的營運量163.5萬公噸較去年同期88.1萬公噸成長85.6%，營收及營業利益分別為2.95億元及1.48億元，分別較去年成長57.7%及497.1%，倉儲事業持續以提高營運效率及降低成本等方法致力於獲利提升。航運事業目前經營巴拿馬極限型散裝貨輪僅餘1艘，該船租約將於明年8月到期。

旗下「東森新媒體控股公司」是東森國際今年的營運焦點之一，控股公司下設新聞雲、寵物雲、星光雲、電競雲4間子公司，去年度營收總額達7.63億元，今年第一季營收2.08億元也較去年同期成長64.7%。另一焦點是新零售事業的發展，東森國際轉投資的東森購物併購香港草莓網，跨足全球電商，並與另一轉投資持股30%的自然美公司結盟展開O2O(Online To Offline，線上到線下模式)合作。東森購物第1季合併營收49.34億元，較去年同期33.97億元成長45.3%。（編輯：楊凱翔）1080529