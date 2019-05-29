劉揚偉：鴻海一定參與半導體事業 擁有技術

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）鴻海新任董事候選人、京鼎董事長劉揚偉今天表示，鴻海集團一定會參與半導體事業，一定會擁有半導體技術。劉揚偉負責鴻海集團在半導體領域的布局重責，外電先前點名他可能是鴻海新任董事長。

郭台銘今天下午2時前往世貿一館的InnoVEX新創展，劉揚偉在下午1時多提前到會場安排規劃參訪事宜，郭台銘參觀期間，劉揚偉也一起陪同，過程中並接受媒體採訪。

談到自願幫忙郭台銘參選總統，劉揚偉表示，這攸關下一代年輕人的未來，因為過去多年來台灣經濟沒有起色，「現在的政府對不起年輕人」。他認為，郭台銘參選是要讓「政治為經濟服務」，為年輕人打造環境，「以後忙著去賺錢都來不及」。

對於郭台銘參選總統後與鴻海集團的關係，劉揚偉指出，現在郭台銘把戰略位置拉高，反而可替鴻海創造更多空間，事業群的主管看大方向更清楚，儘管現在鴻海內部主管分擔多一些，不過以往絕大多數決策，就已由各個事業群主管主導。

郭台銘日前表示鴻海所有員工和工作部門「都進入戰鬥位置」，劉揚偉也說，現在每一個人一直都在戰鬥，鴻海的精神就是不斷打拚，隨時保持戰鬥精神。

劉揚偉指出，鴻海集團加上關聯企業營業規模達到新台幣6兆元，可以發揮母雞帶小雞的效應，但台灣內部環境不改善，可能難以發揮，若郭台銘當選總統，鴻海集團的效應會提升很多。

對於鴻海集團在半導體領域布局，劉揚偉指出，鴻海集團不會在半導體領域缺席，加上垂直整合是產業發展必然方向，因此走進半導體領域是必然趨勢，但是不能用20年前或30年前的方式切入半導體領域，會用適合現在或未來的方式進軍半導體領域。

他重申，鴻海集團一定會參與半導體事業，一定會擁有半導體技術。

在現場，台北市電腦商業同業公會理事長童子賢陪同郭台銘參觀，也與劉揚偉相見歡。童子賢說，35年前他與劉揚偉都在宏碁研發部門工作，「劉揚偉常常趴在桌上工作到天亮」，兩人35年前就是工作夥伴。劉揚偉說，未來兩人還有合作機會。

劉揚偉負責鴻海集團在半導體領域的布局重責，入列鴻海新任董事候選名單，代表鴻海強攻半導體領域的企圖心。外電點名劉揚偉可能是鴻海新任董事長。鴻海將於6月21日召開股東會，並全面改選董事。（編輯：李信寬）1080529