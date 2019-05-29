證交所北馬其頓分享台灣經驗

（中央社記者潘智義台北29日電）台灣證券交易所接受外交部及歐洲復興開發銀行邀請，今天在北馬其頓首都史高比耶舉辦「台灣經驗知識分享研討會」，分享台灣如何協助企業進入資本市場籌資，及取得國際投資經驗。

證交所表示，歐洲復興開發銀行（European Bank for Reconstruction and Development，EBRD）邀請東歐保加利亞、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、北馬其頓、羅馬尼亞、塞爾維亞等6家交易所，及當地券商約50名代表與會交流。

證交所指出，東歐6國中小企業占全體企業比重高達99%，而台灣中小企業比重也近98%，市場結構相當，當中小企業如需成長茁壯，透過資本市場同時吸引國內和國際投資為重要的途徑。

台灣證交所表示，無論在上市公司家數及推動上市企業取得國際投資，經過多年努力有成，表現亮眼，為東歐彼類小型交易所分享台灣經驗，也有助提升台灣形象，加深與東歐交易所的交流與連結。

這次研討會邀請證交所資深主管、人員及上市公司代表主講。首先由證交所經理單高年及駐義大利大使李新穎開幕致詞，並由單高年介紹台灣資本市場近期的表現，並特別針對如何行銷上市公司，及如何取得國際投資經驗分享。

證交所接著推出專題演講，由上市部代表暢談台灣多層次籌資市場，及多元上市標準等，協助企業在不同生命周期進入資本市場籌資；另外，由公司治理部代表說明提升資訊透明度及公司治理角度水準，可使上市公司更受投資人青睞，展現公司市場價值。

證交所並邀請上市公司代表貿聯-KY總經理鄧劍華現身說法，分享上市實務經驗，與會者皆表示參與研討會受益良多，也期望回國複製台灣成功的經驗。

證交所說，近年來積極推動國際連結，不但強化與日本、韓國的關係，並響應政府新南向政策，與東南亞市場合作，這次也將觸角延伸至東歐國家，專業交流分享台灣經驗，未來也將持續推動國際間合作，提升台灣的國際能見度，吸引更多資金及優質企業參與台灣資本市場。（編輯：蘇志宗）1080529