高鐵每股配息1.12元 創掛牌新高

（中央社記者潘智義台北30日電）台灣高鐵公司今天召開108年股東常會，通過每股配發現金股利新台幣1.12元，創掛牌新高。

台灣高鐵公司董事長江耀宗表示，過去一年高鐵運量穩定成長，帶動營收增加，獲利表現的成長幅度更是超過運量與營收；同時，在積極推動「維修能力自主化」以及「維修物料在地化」的企業目標下，也為公司有效節省超過3億元維修成本。

台灣高鐵統計，旅運量在107年7月累積突破5億人次，並在中秋假期再創單日新高紀錄。從草創迄今，高鐵實現了一日生活圈，也成為台灣西部走廊不可一日或缺的交通命脈。考量國內經濟穩定成長、提升數位服務與購票便利性、推廣會員服務及旅遊產品等因素，台灣高鐵公司預估108年度旅運人數將穩定成長。

江耀宗指出，台灣高鐵將持續以專業運輸（Transportation）、創新科技（Technology）、深耕在地（Taiwan）以及永續關懷（Touch）的4T作為發展主軸。在追求營運績效的同時，致力將企業社會責任（CSR）思維融入經營策略中，更將持續推動智慧運輸，提升安全及應變決策效率，培養自主維修能力及開發本土物料，透過產業合作提升軌道專業實力。

同時，台灣高鐵在生活服務領域更將結合在地文化，提供旅客優質運輸服務，以奠定及強化公司長期經營發展基礎。高鐵公司希望不僅追求永續經營，更積極實現讓高鐵「成為引領進步、創造美好的生活平台」企業願景。

台灣高鐵統計，107年為高鐵營運第12年，運量穩定成長，全年共開出5萬2437班次列車，較106年度5萬1751班次列車增加686班次（1.33%）；每日雙向發車最高達162班，連續假期期間單日雙向最大運能更曾達202班次，充分滿足旅客需求。

台灣高鐵指出，107年度座位利用率67.01%，較106年度65.16%成長。107年度全年輸運人次達6396萬人，較106年度6057萬人次成長339萬人次；全年平均每日運量達17.5萬人次，較106年的16.6萬人次成長。

台灣高鐵統計，107年度營收454.2億元，較106年成長率4.6%。稅後淨利達107億元，較106年度大幅成長100.3%。（編輯：林興盟）1080530