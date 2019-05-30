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南亞科：伺服器需求好轉 明年比重挑戰一成

最新更新：2019/05/30 13:30

（中央社記者張建中桃園30日電）南亞科總經理李培瑛表示，伺服器市場第2季需求開始回溫，南亞科伺服器記憶體目前維持小量出貨，第4季出貨量可望擴增，明年比重將朝一成目標邁進。

動態隨機存取記憶體(DRAM)廠南亞科今天召開股東常會，李培瑛會後受訪時說，第2季整體DRAM市場需求較第1季好，預期第3季需求又將較第2季好。

李培瑛表示，伺服器市場受美中貿易戰影響大，因關稅因素，組裝廠紛紛將生產基地自中國大陸外移，去年第3季至今年第1季市場需求都不好，不過，第2季需求已開始回溫。

為優化產品組合，李培瑛說，南亞科將拓展伺服器市場，目前伺服器記憶體小量出貨，比重僅約低個位數百分點，預期第4季出貨可望擴增，明年產品比重將朝1成目標邁進。

李培瑛表示，第2季DRAM產品價格可能持續下跌，不過，跌幅可望逐步縮小，第3季價格能否順利止跌，則須視需求增加幅度與大供應商庫存調整情況而定。

南亞科股東會後隨即召開董事會，決議7月4日除息，現金股利總額新台幣217億元，隨著股數變動，每股現金股息調整至7.15344156元，發放日訂7月26日。（編輯：林興盟）1080530

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