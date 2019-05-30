5G競標恐三大殺兩小 業者：標金將很可觀

（中央社記者江明晏台北30日電）5G釋照受矚目，主流頻段3.5GHz預計釋出270MHz，銀彈充足的電信三雄勢必全力搶攻，亞太電信董事長呂芳銘憂心會「三大殺兩小」，遠傳電信總經理井琪認為，5G標金將很可觀。

由經濟部指導、5G辦公室主辦的「第六屆台北5G國際高峰會」今天在台北國際會議中心登場，邀集英國、日本發展5G通訊的官方代表、印度電信業者信實資訊通信（Reliance Jio）來台與會。

國家通訊傳播委員會(NCC)預估於今年第4季、最遲明年初進行首波的5G釋照，預計3.5GHz中頻段釋出270MHz、28GHz高頻段釋出2500MHz，1.8GHz頻段釋出20MHz。

產業人士指出，3.5GHz是5G主流，將是兵家必爭之地，但釋出的270MHz又存在部分頻譜不乾淨、設備支援不足的問題，傳言政府擬規劃單家業者取得頻譜上限為100MHz，在五大電信業者都不想缺席5G、中華電信會「標好標滿」的狀況下，勢必推升競爭熱度，恐讓5G標金衝出高價。

遠傳總經理井琪表示，依照過去經驗，1MHz的頻譜競標成本大約是1至1.5億元，現在政府拿出270MHz，為發揮5G技術特性，連續頻譜至少要80MHz至100MHz，「5家要怎麼分？」 三大電信勢必卯足全力，那小業者怎麼活， 因此「5G標金會很可觀、衝到更高」。

亞太電信董事長呂芳銘則表示，270MHz的乾淨頻譜有限，要5家業者搶，恐上演「三大殺兩小」的局面，亞太電也認為3.5GHz會是一定要拿的頻段。至於會不會和其他業者合作共頻共建共網，則要等電信管理法通過後，NCC制定出5G的行動寬頻管理規則，釋照規則細節出爐後才能進一步評估。

另外，針對5G開台覆蓋率和基地台數量規定，井琪認為，5G初期不會以消費者市場為主，目前的4G都能夠滿足需求，還需要時間才能找到5G消費者市場的商業模式，建議以地區或應用的方式來檢視，而電信業者要投入的資本支出也會很大，2020年起5G建設就會占很大一部分，還有4G要同時營運，因為5G不是用來取代4G，不能誤會電信業是「坐著等收錢」。

然而，企業界盼推動5G垂直產業應用網路（或稱5G企業專網），目前暫無明確進度，但井琪認為，盼政府不要「因小失大、顧此失彼」，5G應用一定要與企業合作，企業不需要自己蓋網路，可向電信業租用，然後政府應該把適合的頻譜拿出來在這次競標，發揮最大效果，站在台灣經濟發展的前提來思考。

對於垂直領域發展，呂芳銘也表示，集團將聚焦工業互聯網、健康雲、汽車互聯網等，但是否要贊成企業垂直網路，他坦言，自己的立場有來自科技業和電信業的想法，還是要從台灣整體的戰略角度來看。

瞄準5G釋照，台灣之星日前董事會已通過，將準備至少新台幣170億元，為5G頻譜競標與未來營運充實銀彈，同時呼籲政府競標規則要顧及小業者，確保市場公平有效競爭。（編輯：李信寬）1080530