咖啡品牌走IP之路 攜手銀行推聯名卡

（中央社記者江明晏台北30日電）本土咖啡品牌cama cafe今天宣布與王道銀行合推聯名卡，以cama的IP人物Beano作為卡面；cama積極發展IP，董事長何炳霖表示，喝咖啡的人口龐大，希望能創造出一個成功的IP。

本土連鎖咖啡品牌cama cafe今天宣布與王道銀行（O-Bank）合作，即日起推出「王道銀行cama cafe聯名卡」，一口氣發行4款以cama特有IP吉祥物Beano為主題的卡面，持卡於cama門市和官網消費可享現金回饋。

2006年，何炳霖創立cama咖啡品牌，招牌上的白色小人取名Beano，發想自英文的「咖啡豆」和義大利文的「小朋友」。呼應cama咖啡品牌「注入創新的DNA」的精神，何炳霖也特設創意總監職位，在本土咖啡品牌組織中，甚是少見。

cama在3年前才正式啟動IP之路，何炳霖坦言，一路走來「跌跌撞撞」，策藝術展、做Beano公仔，一切都從做中學，儘管「錢花在刀口上」，也投入了相當的資源。

何炳霖認為，有IP就有談判權，雖然IP短期內不會賺錢，未來可能也不會有，但它卻是異業合作的重要關鍵，且喝咖啡的人口龐大，如果能在這世界創造出一個成功的IP，是有未來性的。

cama cafe持續以異業合作方式拓展市場能見度，過去曾和美珍香、賓士smart、Sony、日本抹茶品牌辻利茶舖等合作，近期也攜手泰山搶即飲包市場。（編輯：黃國倫）1080530