前員工涉炒股遭罰 南山：檢討改善機制並求償

（中央社記者邱柏勝台北30日電）南山人壽因前經理人設Line群組炒股，今天遭金管會裁罰新台幣660萬元。南山人壽晚間發布兩項聲明，強調保戶權益未受影響，且已向葉姓經理人求償；另已檢討改善通報機制，防範再發生類似問題。

南山人壽葉姓經理人去年在私下經營的Line群組「報明牌」，再用壽險資金抬轎，金管會表示，南山人壽的利益衝突防範機制與重大事件通報檢查顯有缺失，處660萬元罰鍰。

對南山人壽而言，今年是不平靜的一年。今年截至目前為止，南山人壽已經接到金管會5張罰單，罰鍰金額高達1680萬元，共21項糾正，3位經理人被停職，1位遭解職。

此外，南山人壽「境界成就計畫」新IT系統因出包頻頻，影響保戶權益。金管會已要求在6月底前改善，且已預告南山人壽高層須為此負責任。

南山人壽今天晚間發布新聞稿回應，對於公司前員工葉姓經理人涉嫌炒股疑義，公司即已查明案情事實，保戶權益並未受到影響。但就葉姓經理人個人的不當行為，公司已主動移送檢調偵辦，並向葉員求償商譽損失，目前正由司法機關審理中。

另外，南山人壽表示，公司對於經理人辦理投資業務，設有嚴格內控制度，並落實執行，以防範利益衝突。對於主管機關裁罰的缺失事項，已檢討改善，加強查核、監督機制，落實緊急應變通報機制，防範日後再發生類似的問題。（編輯：張均懋）1080530