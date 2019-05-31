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雲林允能離岸風場705億元融資 4本土銀行參與

最新更新：2019/05/31 10:50

（中央社記者邱柏勝台北31日電）由德商wpd達德能源集團所開發的雲林允能離岸風場，昨天完成新台幣705億元專案融資，共19家銀行及3家出口信貸機構參與，包含4家本國銀行，為台灣首座型離岸風場專案融資。

雲林允能離岸風場位於雲林海岸8公里外海域，經wpd耗費數年開發，於2018年4月通過遴選，並於12月與台電公司簽約取得當年度躉購費率，將設置80座單機容量8MW、由西門子歌美颯供應的風力發電機，預計2021年底前全案商轉。

雲林允能離岸風場73%股權由wpd持有，另27%股權則由双日公司領軍的日本投資團隊持有，包括中國電力株式會社、中電工公司、四國電力株式會社和JXTG新日本石油能源公司等專注於長期投資能源領域的企業。

Wpd表示，雲林允能離岸風場總興建金額達940億元，75%為專案融資，共705億元，這也是目前亞太地區規模最大的專案融資。融資團隊包含19家銀行及3家出口信貸機構。出口信貸擔保機構有丹麥的EKF、德國Euler Hermes及荷蘭的Atradius；由19家銀行所組成的銀行團包括4家本土銀行及15家外商銀行。台灣本土銀行有國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山及台北富邦銀行。

wpd營運長歐貝合信（Achim Berge Olsen）指出，完成專案融資後，wpd將可專注在風場的工程興建，而wpd也會注意到身為第一個有本土供應鏈參與的大型離岸風場所應肩負的特別責任；對於能夠為亞洲再生能源的發展鋪路，wpd感到非常驕傲。（編輯：郭萍英）1080531

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