因應美課關稅 台廠建議將墨西哥廠視為美國倉庫

（中央社記者潘智義台北31日電）針對美國對墨西哥進口貨物課徵關稅說法，在墨西哥設廠的台廠指出，有些當地工廠可視為美國倉庫的延伸，不必課稅，也有的說占營收比重極低，影響很小。

筆電代工廠及伺服器廠英業達表示，因應美國對墨西哥進口商品課徵關稅的應對方式，應該事先申請自由貿易區（Free Zone），先跟美國海關報備未來的貨物是要進入美國，將墨西哥的工廠視為美國倉庫一部分，這樣對加工產品銷美較無影響。

和碩指出，目前在墨西哥的主要業務是維修，占營收比重微乎其微，故美國對墨西哥課稅對公司沒有影響。

仁寶表示，在墨西哥的工廠是2011年向東芝（Toshiba）買入的電視組裝廠，隨Toshiba不做電視之後，仁寶的墨西哥廠目前也沒有在生產使用了，但是還是留有一個據點，所以不受這次美國對墨西哥課稅的影響。

製鞋大廠寶成表示，墨西哥廠主要生產鞋類配件，並小量生產運動鞋，占整體營收比重低於1%，所以美對墨西哥課稅影響不大。

超大型資料中心及雲端解決方案供應商緯穎科技表示，根據目前有限的美國官方消息，還有許多具體規則與細節仍需要釐清，目前已經有多個備案在內部以及與客人討論中。就公司理解，墨西哥已積極與美國對談，週末可能有新的變化。將在情勢較明朗後說明。（編輯：蘇志宗）1080531