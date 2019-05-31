電信管理法三讀 業界樂見彈性盼公平競爭

（中央社記者江明晏台北31日電）立法院今天三讀通過攸關5G發展的電信管理法，開放業者共頻、共建、共網，並將電信業從現行許可制改為登記制，電信業界樂見彈性，但希望政府在企業專網上的規劃要符合公平競爭性。

立法院今天三讀通過攸關5G發展的電信管理法，開放業者共用頻譜、共同建設、共用網路，並將電信業的管制模式從現行的許可制改為登記制，是產業界關注的2大變革。而電信業界也希望，5G釋照前，政府能說清楚共頻、共建、共網的規則細節，以及企業垂直場域的規範，讓業者有所依循。

國家通訊傳播委員會(NCC)預估於今年第4季、最遲明年初進行首波的5G釋照，新通過的電信管理法將成為5G釋照依循的法源，NCC後續也將端出5G行動寬頻管理規則，並擬定釋照辦法。

台灣電信產業發展協會發言人劉莉秋今天對中央社記者表示，產業界樂見電信管理法通過，但持續關注後續執法相關的細節，能否真正落實產業鬆綁，並維持產業競爭公平，盼政府能與業界維持溝通與對話。

電信管理法牽動未來整體通訊產業生態鏈，產業人士表示，樂見電信管理對頻譜和網路有更彈性的作法，但擔憂降低進入電信市場的門檻後，尤其是企業專網的規劃，可能對既有電信業者不公平，既有電信業者必須擔負普及服務、通信監察、急難救助與涵蓋率達成95%等多項義務，如果頻譜取得成本高於企業專網的業者，既有應用服務市場還被瓜分，就是非常不合理的狀況，希望政府能維持市場公平競爭，也期望NCC能和電信業者保持暢通溝通管道，並以輔導而非管制思維對待電信業者。

此外，電信管理法開放共頻、共網、共建，若以全5G的前提估算，基地台數量預估可能會是4G的3到5倍，多家業者若合作共用網路基礎建設，可以節省網路建置成本。

台灣大哥大先前就表示，5G時代電信業者資源要放在加值服務，如果每家業者自己建設一套網路，就變成「軍火競賽」。亞太電信也樂見台灣跟上國際的共建趨勢。其他電信業者則期待有更清楚的定義和規則出爐。

「共用」的概念是全球電信產業發展趨勢，有國際案例可依循。依據台灣通訊學會資料指出，以基地台共用案來說，Vodafone和Orange今年5月在西班牙簽署新的共用協議，在大都會區域納入主動式基礎建設共用範圍，未來將有2/3的西班牙人受惠新的共用網路。日本東京電力公司與三大電信商達成協議，2019年上半年開始利用電力基礎設施進行5G基地台共用實證。（編輯：林沂鋒）1080531