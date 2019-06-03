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瞄準產業聚落各個擊破 全球採購大會移師台南

最新更新：2019/06/03 11:45

（中央社記者廖禹揚台北3日電）全球供應鏈採購夥伴大會今年根據產業聚落分布，分別在北、中、南舉辦4場採購洽談會，最終場台南鎖定汽配、扣件、塑橡膠機械等產業，即日起開放報名。

主辦單位中華民國對外貿易發展協會表示，目前已由經濟部及外貿協會全球駐點全力洽邀國際重要外商來台採購，每場至少都會邀請100家買主與國內業者媒合。

台南場目前已洽邀買主包括年營業額逾6億美元的法國NEDSCHROEF FASTENERS SAS、巴西METALURGICA FEY LTDA、CIA. INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER - CISER及Bigfer Ltda、西班牙BRALO、英國Supply Technologies Limited等扣件買主，以及年營業額1億美元以上的美國Dana Incorporated、Neapco Holdings, LLC，義大利RHIAG S.r.l.、SAMPA AUTOMOTIVE INC.及烏克蘭Tegeta Motors等。

外貿協會表示，根據產業聚落分別舉辦採購洽談會，主要是希望能更方便國內業者出席，買主安排後續參訪行程也能更方便，提高洽談成功率。今年首場採購大會4月24日在台北國際會議中心登場，聚焦智慧物聯、永續環境、智慧城市等3大主題，共邀請43國、178家買主來台採購，與國內約400家供應商進行超過1600場次洽談，互動熱絡。

第2場的台中場將於7月17日登場，以當地主要產業手工具、產業機械、自行車等為主；9月台北場則鎖定全球零售通路買主，以保健醫療器材、美妝保養、生活消費及運動用品等電商熱門商品為主。

最終場台南場即日起開放報名，主要洽邀汽配、扣件與橡塑膠機械廠商，將於9月24日在台南香格里拉遠東國際大飯店登場，有興趣業者可上活動網站報名（http://www.sourcingtaiwan.com.tw）。（編輯：李信寬）1080603

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