欲跨足支付市場 臉書與美主管機關洽談數位貨幣

（中央社倫敦2日綜合外電報導）英國「金融時報」（FT）今天報導，社群巨擘臉書正與美國衍生性金融商品監管機構商品期貨交易委員會（CFTC）接洽，討論推出數位貨幣的計畫，可見已開始為進軍支付市場鋪路。

金融時報引述商品期貨交易委員會主席姜卡洛（Christopher Giancarlo）的話報導，委員會和臉書目前正處於初步討論階段，以了解臉書的數位貨幣計畫是否屬於這個機關的管轄範圍。

臉書5月在瑞士成立一家金融科技公司，聚焦區塊鏈、行動支付、數據分析和投資。

臉書拒絕針對這項報導置評。

臉書正加速推動建立新數位支付系統的計畫，除允許用戶轉帳，也能在臉書平台和旗下應用程式Instagram和WhatsApp及網路上購物。

臉書也將推出一款數位貨幣，作為這項計畫的一環。外媒報導，臉書據報明年首季將在約12個國家，推出加密貨幣全球幣（GlobalCoin），相較於比特幣等較易波動的虛擬支付方式，臉書這款數位貨幣將是與法定貨幣掛鉤的「穩定幣」。

商品期貨交易委員會對期貨和衍生性金融商品有管轄權，因此與全球幣有關的任何這類金融工具都屬於這個這個監管機構的管轄範圍。

臉書針對數位貨幣計畫向監管單位與中央銀行徵詢意見，但許多主管當局對這所謂的「數位大西部」領域尚未制訂明確規範。

姜卡洛談及臉書計畫時表示：「我們非常有興趣加以了解。我們只能在應用方面有所作為，並沒有什麼（規範）擺在眼前。」

消息人士說，臉書最近幾週已和美國財政部談過，針對相關計畫做出更新。財政部拒絕發表評論。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1080603