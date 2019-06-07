芬蘭世界循環經濟論壇 環保署與工研院參與

（中央社記者林育立柏林6日專電）在芬蘭舉行的世界循環經濟論壇日前落幕，環保署與工研院都派代表參加。駐芬蘭代表程其蘅建議，明年的台芬經貿對話應納入循環經濟議題。

世界循環經濟論壇（World Circular Economy Forum）3日至5日在芬蘭首都赫爾辛基舉行，行政院環保署廢棄物管理處處長賴瑩瑩、工業技術研究院副院長彭裕民都到場參加，工研院並在攤位上展示產品。

駐芬蘭代表程其蘅還陪同環保署的官員會晤歐洲執委會負責環境政策的主管加耶哈（Daniel Calleja），就台灣與芬蘭、歐盟在循環經濟合作的可能性交換意見。

駐芬蘭代表處表示，台灣與芬蘭每2年舉辦一次經貿對話會議，明年將在芬蘭舉辦，程其蘅建議納入循環經濟議題，擴大兩國合作的範圍。

程其蘅強調，台灣廠商具有優秀的研發能力，可以與芬蘭大廠合作，開發出符合環保和永續概念的產品。

今年是芬蘭創新基金會Sitra第3次主辦世界循環經濟論壇，合辦的機構包括世界銀行（World Bank）、聯合國環境規劃署（UN Environment）、歐洲投資銀行（European Investment Bank），吸引超過2000名的各國代表和廠商參加。（編輯：高照芬）1080607