重量級股東會下週登場 聚焦貿易戰因應策略

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）重量級上市公司股東會下週接續登場，除了鴻海將舉辦法說會外，台達電、台塑、大立光、可成、聯電、聯發科等股東會備受矚目，預期美中貿易戰因應策略將是關注焦點。

重量級上市櫃公司下週將接續舉辦法說會和股東會，由台達電打頭陣於10日舉行股東會。

台達電大舉回台投資，從2018年起至今已公告將投資約新台幣132億元，陸續在台北內湖、桃園中壢、中科及南科等地購買土地及廠房，或者租地蓋廠房，未來3年投資額將超過新台幣132億元，大幅降低中國大陸生產比重。

港系外資先前報告指出，台達電受惠新技術帶來的成長趨勢不變；例如將受惠5G電信電源市場，推升獲利成長。

鴻海將在11日首次自辦法人說明會，美中貿易戰對鴻海影響、蘋果或華為等客戶訂單變化、鴻海重建供應鏈進展、未來鴻海領導模式和接班布局，將是法人關注焦點。

展望鴻海第2季業績，法人指出仍待觀察整體經濟大環境走勢，尤其是美中貿易戰進展，以及iPhone在中國價格調整後的市場銷售和拉貨力道。

台塑將在11日舉行股東會，公司日前指出，美中貿易戰對台塑的直接影響有限，但台塑產品多用於終端日用品，市場信心受到影響，台塑產品銷售間接受影響。

展望下半年，台塑分析，美國可能對中國輸美約3000億美元產品課25%關稅、美元走強促使新興市場貨幣走貶、取消對印度關稅優惠等，增加經濟不確定性，保守看待下半年營運。

大立光、可成和聯電將於12日舉行股東會。其中大立光5月合併營收新台幣50.27億元，月增0.7%，創去年10月以來單月新高，不過因部分客戶需求減弱，6月營收可能下滑，引發市場對後市疑慮。法人指出股東會上，華為客戶訂單變化以及美中貿易戰影響，將是出席股東關注焦點。

亞系外資日前研究報告指出，可成正面臨多項結構性風險，包含價格壓力、潛在市場範圍有限、競爭加劇，對可成維持審慎看法。

投顧法人預估可成今年第2季營收將季增，動能主要來自平板及筆電新機推出，不過月營收將呈現前低後高走勢；智慧手機業務營收將季減，主因iPhone新機於今年第3季發表前的出貨量將進一步下滑，且平均價格壓力加重，預期可成第2季營收將季增12%，毛利率將在28%的低檔徘徊。

聯發科將於14日舉行股東會，聯發科日前宣布推出5G系統單晶片，預計今年第3季送樣客戶，搭載5G系統單晶片的終端產品將於明年第1季問世。展望第2季營運目標不變，季營收將約新台幣596億至638億元，季增13%至21%，全年營收較去年持平或微幅成長目標維持不變。（編輯：張均懋）1080608