UTC雷神合併 在美僅次波音的航太巨擘

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）「華爾街日報」（WSJ）引述知情人士指出，美國的聯合技術公司（UTC）與雷神公司（Raytheon）正在談併購，雙方合併後將成為在美國僅次波音的航太與國防產業巨擘。

華爾街日報指出，這項全股份併購交易會在幾天內正式對外宣布。兩公司合計的市場資本達1660億美元，聯合技術公司的規模是雷神的2倍。

與雷神公司合併，是聯合技術公司執行長海斯（Greg Hayes）任內進一步推動轉型；海斯已打算將公司原本主打的開利（Carrier）空調與奧的斯（Otis）電梯設備等退居二線。

去年完成230億美元收購駕駛艙觸控螢幕與其他飛機零件製造商羅克韋爾柯林斯公司（Rockwell Collins）後，海斯又推動併購雷神，顯示他全力投注航太與國防領域。

據華爾街日報的報導，海斯料在雙方合併後成為新公司的執行長，雷神的甘迺迪（Thomas Kennedy）將擔任公司董事長。合併後的新公司將成為國防相關合約的又一火車頭，產品從愛國者飛彈到F-35戰機發動機等包羅萬象。（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1080609