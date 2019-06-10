南茂股東會通過配息1.2元 改選9席董事

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）半導體封測大廠南茂上午股東會通過每股配息1.2元，也順利全面改選董事（含獨立董事）9席。

展望今年，南茂董事長鄭世杰在對股東報告指出，持續擴展工業自動化和家庭智能化趨勢下的車用電子和工規電子等利基市場，以及智慧型手機、平板電腦和穿戴裝置等智慧行動裝置的高成長市場。

南茂積極掌握新智慧手機的全螢幕、窄邊框與18：9等大螢幕新規格帶動的手機面板驅動與觸控整合單晶片（TDDI）和12吋細間距捲帶式薄膜覆晶（COF）成長契機。

法人指出，第2季南茂在NAND型快閃記憶體（NAND Flash）封裝成長幅度較大，其次是驅動IC封測，再者是車用NOR型快閃記憶體，動態隨機存取記憶體（DRAM）封裝仍有待觀察。

南茂預估每年資本支出約占營收比重20%到25%，今年驅動IC封測需求強勁，也占資本支出主要內容，相關資本支出擴充產能均簽有保障協議。

南茂去年全年合併營收新台幣184.8億元，較前年成長3%，去年合併毛利率18.56%，較前年微增0.52個百分點，去年全年歸屬母公司業主淨利11.03億元，較前年減少63.5%，去年每股基本稅後純益1.37元，低於前年的3.57元。去年度整體產能利用率維持在74%。

南茂自結今年5月合併營收17.09億元，較去年同期15.22億元成長12.27%，累計今年前5月自結合併營收77.3億元，較去年同期69.52億元成長11.19%。（編輯：張均懋）1080610