UTC併購雷神 航太國防新巨頭誕生

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國的聯合技術公司（UTC）同意以全股票交易方式併購雷神公司（Raytheon），這是業界歷來最大交易之一，兩公司合併後將成為擁有740億美元銷售額的航太及國防大廠。

兩公司今天在一份聲明指出，待聯合技術公司完成旗下開利（Carrier）空調與奧的斯（Otis）電梯設備業務分割後，雙方將於明年上半年完成合併，屆時新公司將名為「雷神技術公司」（Raytheon Technologies Corp.）；現有聯合技術公司的股東將在新公司裡保有57%的持股。

聯合技術公司執行長海斯（Greg Hayes）在聲明裡指出，這起合併案「將定義航太與國防的未來」；合併後的新公司將把原本聯合技術的普惠（Pratt&Whitney）F-35戰鬥機發動機、雷神的愛國者飛彈防衛產品及雷達、彈藥和資安等領域的專業技術整合。

分析師羅薩克（Douglas Rothacker）指出，聯合技術公司製造軍用與民用發動機，雷神則大多聚焦於國防產品。他說：「這是相當程度的多元經營方式，打造出一間絕對龐大的航太與國防合約商。」

海斯將擔任公司合併後的執行長，原雷神執行長甘迺迪（Thomas Kennedy）將成為執行董事長。兩公司完成合併3年後，海斯將兼任執行長與執行董事長兩職。

去年完成230億美元收購駕駛艙觸控螢幕與其他飛機零件製造商羅克韋爾柯林斯公司（Rockwell Collins）後，海斯又推動併購雷神，顯示他全力投注航太與國防領域。

UTC與雷神合併後的新公司，雖然原本加總1680億美元的市場資本，會因UTC切割旗下業務而略縮，但仍將是全球數一數二大的防務產品集團。目前波音（Boeing）市值1990億美元；洛克希德馬丁（Lockheed Martin）市值1000億美元；歐洲的空中巴士（Airbus）則為1040億美元。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1080610