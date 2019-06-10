拓點效益 統一超與全家5月營收雙創歷史新高

（中央社記者江明晏台北10日電）超商雙雄5月營收出爐，統一超商、全家便利商店雙創單月營收歷史新高，主要受惠拓點效益以及鮮食等商品表現突出，展望6月，超商雙雄將持續掌握換季商機，挹注旺季銷售動能。

統一超商公布5月合併營收新台幣216.88億元，較去年同期增加3%，創單月歷史新高，累計合併營收為1034.6億元，較去年同期成長3.76%。

統一超指出，5月掌握聯名商機，攜手丸龜製麵推出聯名鮮食，相關業績成長超過10%；專案架活動推出「超級聯名7大名店賞」，零食業績成長超過20%；受到高溫多雨等因素影響，帶動CITY CAFE、便利用品業績成長；針對夏季陸續推出「日式紅豆奶露」、「黑糖冬瓜珍珠」等新品，加上5月推出信用卡消費滿500元現折100元活動，吸引超過30萬人參與，帶動來客數增加。

轉投資事業部分，海外事業菲律賓7-ELEVEN目前店數已達2631店，較去年同期增加262店，持續進入新區域展店帶動整體業績成長超過20%，康是美祭出Snoopy換購、博客來推出曬書節等活動，均表現亮眼。

全家便利商店今天公布5月合併營收64.1億元，年成長2.52%，創單月歷史新高。累計今年前5月合併營收307.5億元，較去年同期成長8.66%。

綜觀5月營運表現，全家指出，因氣溫變化幅度大，整體經營對應難度提升，但鮮食仍年增一成，端午預購檔期也成長近5成，在差異化品類上持續維持成長動能。鮮食中，以杯裝飲料和麵包土司表現尤其突出，整體杯裝飲料成長1成5，土司業績年增2成。

展望6月營運，統一超指出，7-ELEVEN持續掌握暑假商機與夏季體感飲食需求，並將大舉擴展精品咖啡版圖，推出多樣化的生活提案新品，期望帶動另一波消費需求。全家指出，氣溫商機掌握仍是業績動能關鍵。對應高溫的季節鮮食，包括杯裝茶飲、涼感輕食、霜淇淋新品等以及導入啤酒、冰品、飲料等新品及促銷，都將挹注旺季銷售動能。（編輯：郭萍英）1080610