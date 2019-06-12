5G別再軍備競賽 蔡明忠疾呼：3G就先共網

（中央社記者江明晏台北12日電）針對5G頻譜競標，台灣大哥大董事長蔡明忠表示，頻譜資源少，5業者搶標恐讓頻譜「四分五裂」，樂見法令通過共頻、共建、共網，讓5G別再軍備競賽，也希望從3G就先共網。

國家通訊傳播委員會(NCC)預估今年第4季、最遲明年初進行首波的5G釋照，預計3.5GHz中頻段釋出270MHz、28GHz高頻段釋出2500MHz，1.8GHz頻段釋出20MHz。

台灣大股東會今天登場，針對5G頻譜競標，董事長蔡明忠會後受訪時表示，政府本波5G競標，主流頻段3.5GHz僅釋出270MHz，可發揮充分效益的頻譜大小就要100MHz，但5家業者都要來搶，可能導致頻譜「四分五裂」，也不排除有所謂的「頻譜蟑螂」。

他說，在頻譜資源這麼有限的狀況下，台灣大會盡力配合國家政策，是否會標滿100MHz，蔡明忠並未明確說明，但他也大聲疾呼「3共」(共頻、共建、共網)，樂見電信法通過的方向。

立法院日前三讀通過攸關5G發展的電信管理法，開放業者共用頻譜、共同建設、共用網路。

他重申，台灣這麼小的地方，不需要這麼多的網路建設，先前2G網路關閉，讓電信業在電力節省上立下典範，他建議不一定要等到5G，共頻、共建、共網可以從3G、4G就開始來做。尤其3G在台灣執照已經收回，但為了語音傳輸，5家電信業者還有4個3G網路，建議共網留存就好，而且「偏鄉可以，為什麼都會區不可以？」

他也認為，5G走向3共後，各家業者將在商業運用上各憑本事，不要陷入軍備競爭，畢竟市場主流已是「吃軟不吃硬」，軟體才是產業發展重點。且電信業者龐大的資本支出，也不見得能挹注到本土網通設備，建議把龐大銀彈省下來，鼓勵業者創新服務，又能節省龐大電力和能源。

至於是否會和電信其他業者洽談合作3共，他表示，目前還不能說，後續才能進一步討論。（編輯：鄭雪文）1080612