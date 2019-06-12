貿易戰不影響擴產 大立光看好旺季效應

（中央社記者韓婷婷台北12日電）眾所矚目的台股股王大立光股東會今天登場，除了高股息吸睛外，美中貿易戰火熱之際，後續景氣展望訊息成為法人及市場多空風向指標，有別於上週偏保守態度，今天釋出中性偏樂觀訊息。

大立光今天股東會通過去年EPS為181.67元，每股配發68元現金股利，穩居上市櫃之冠，預計將發放新台幣91.21億元股息，不過配發率僅37.4%，近年配發率維持在4成以下，主要因應每年不斷買地擴廠的需求。

身為全球智慧型手機鏡頭霸主，股東會開始前，大立光董事長林恩舟見到不少媒體拿著手機拍照，笑著說「現在手機拍照效果越來越好」。並補上一句「華為手機以後還是可以更新。」

今天股東會除了股利分配外，也順利完成董監改選，由於董事席次由7席縮減為5席，由林氏家族主導的控股公司茂鈺紀念股份有限公司握有3席，掌握過半席次。

今天股東會最大亮點應該是會後執行長林恩平針對下半年釋出相對樂觀的訊息，儘管法人對美中貿易戰及華為禁令引發的效應有不少擔憂，看淡今年下半年智慧手機的銷售；但林恩平認為下半年傳統旺季的拉貨效應還是存在，目前看到7月客戶預估訂單仍具旺季水準，產能進入滿載狀態，自己不樂觀也不悲觀。

林恩平預估7月營收將較6月好，下半年擴產計劃及進度目前維持不變，不過，仍將視客戶實際的拉貨及銷售狀況來動態調整。

林恩平強調，因應市場變化，大立光的策略就是將客戶、機型布的夠廣，就能分散風險，也較能抵擋客戶消長的風險；就全球區域而言，大立光布局算蠻足夠的，今年的機型數感覺蠻多的。去年新加入的韓國客戶，機種數有持續增，看好產業發展，長程的擴產規劃不會因為短程的因素改變。

手機鏡頭後勢發展趨勢，除了多鏡頭趨勢明確外，林恩平也透露「不排斥做玻璃加塑膠(G+P)鏡頭」，一改過去「G+P在手機上不具優勢」的論調。

林恩平指出，因應客戶要求控制溫飄需求，大立光已開始著手G+P(研磨玻璃加上塑膠鏡片)用於潛望式鏡頭，目前在設計中，視客戶需求隨時拉貨。

由於塑膠在物理性上有其一定的限制，隨著手機規格快速發展，G+P方案近2年來持續受到市場關注及討論，過去2年林恩平認為G+P在手機鏡頭上看不到優勢，不過隨著今天林恩平的改口，法人預料，G+P未來是否有機會逆轉勝還難論定，但肯定會是接下來市場的新熱門焦點話題。（編輯：林興盟）1080612