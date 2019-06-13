蘋果在台設第2家直營店 設計比照總部訪客中心[影]

（中央社記者吳家豪台北13日電）蘋果公司（Apple）在台第2家直營店「Apple信義A13」今天舉辦媒體預覽活動，設計與蘋果總部Apple Park訪客中心相似，店內提供超過200種商品可體驗，並即將進行為期6週的「創意在此登台」活動。

Apple信義A13座落於北市信義區A13大遠百興建基地旁的松壽路與松仁路口，屋頂結構採用四周傾斜的平滑設計，類似美國芝加哥直營店採用的MacBook式造型屋頂。

蘋果台灣市場總監佩特拉利亞（Kristen Petralia）今天致詞表示，非常開心可以歡迎大家來到位於台北市信義區精華地段的新店落成，2年前蘋果在台灣開幕第1家直營店之後，至今已歡迎超過400萬位顧客。

Apple信義A13後方廣場上有噴泉、樹木和座位，讓人們可以坐著休息與交流。這家店採用碳纖維強化屋頂，由石墩支撐，與廣場無縫銜接。在店內看到的所有石材、木頭與金屬都與美國加州古柏迪諾（Cupertino）蘋果總部使用的材料一樣。

佩特拉利亞透露，這家店的設計與Apple Park訪客中心相似，在1樓可以體驗Apple最新產品，除了iPhone、iPad、Apple Watch等蘋果產品之外，還有其他超過200種商品可以體驗。在這家店兩側可以看到漂亮的大理石樓梯，讓顧客直達B1樓層，也能透過後方旋轉門直達信義遠百。

Apple信義A13的B1樓層設有Forum，是Today at Apple的授課場所，在這裡蘋果每天為顧客提供許多免費課程，包含攝影、影片、音樂創作、編碼，還有其他設計等課程。

佩特拉利亞說，蘋果每週在全世界提供超過1萬8000堂的Today at Apple課程，分為技巧、漫步、研究室等3種形式；還有專門為孩童設計的課程，包含兒童研究室、課外活動、Apple夏令營等。例如在體驗漫步活動中，參與者會走出店外，使用剛學習的新技巧探索整個區域。

她也表示，Apple信義A13將加入全球10幾家店的行列，透過與當地藝術家和世界知名創作者一起探索創意。

為了慶祝Apple信義A13開幕，蘋果接下來將展開為期6週的「創意在此登台」活動，邀請台北的創意工作者參與。這些活動將透過藝術家的不同視角，探索過去、現在與未來的台北。（編輯：李信寬）1080613

影片來源：中央社