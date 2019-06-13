蘋果第2家直營店見面有禮 15日首批顧客送T恤[影]

蘋果公司（Apple）在台第2家直營店「Apple信義A13」13日舉辦媒體預覽活動，蘋果台灣市場總監佩特拉利亞（Kristen Petralia）出席致詞，歡迎大家來到位於台北市信義區精華地段的新店落成。中央社記者徐肇昌攝 108年6月13日

（中央社記者吳家豪台北13日電）蘋果公司（Apple）在台第2家直營店「Apple信義A13」今天舉辦媒體預覽活動，並宣布15日開幕當天首批進入店內的顧客將獲贈紀念T恤，但未透露將送出的T恤數量。

Apple信義A13座落於信義區A13大遠百旁的松壽路與松仁路口，採用碳纖維強化屋頂，由石墩支撐，與旁邊廣場無縫銜接。在店內看到的所有石材、木頭與金屬都與美國加州古柏迪諾（Cupertino）蘋果總部使用的材料一樣。

蘋果台灣市場總監佩特拉利亞（Kristen Petralia）表示，Apple信義A13將於15日上午10時正式開幕，第一批進店的顧客將獲贈紀念T恤；B1樓層設有Today at Apple授課場所，並提供15張展示桌讓顧客體驗商品。

她說，顧客購買商品時，可以選擇舊機換新機的方案。Apple信義A13也提供6個月和12個月零利率分期的服務。

佩特拉利亞指出，在Apple信義A13購買Apple產品的每位顧客，都可以享有免費的設定服務，不僅能幫忙設定所擁有的商品，也可以幫忙設定電子郵件。如果需要技術支援，還可以請店內的人員一步一步協助。

佩特拉利亞說，Apple信義A13有超過150名員工，精通超過10種語言，包含日文、韓語、泰語、德語、西班牙文等。

為慶祝新店開幕，Apple信義A13將舉行「創意在此登台」系列活動，15日開幕當天將邀請金曲歌后艾怡良分享創作歷程，並演唱2首歌。接下來也將邀請台北的創意工作者參與，透過藝術家的不同視角去探索台北。（編輯：鄭雪文）1080613

影片來源：中央社

蘋果公司（Apple）在台第2家直營店「Apple信義A13」13日舉辦媒體預覽活動，由知名攝影師趙培均擔任講師，說明iPhone攝影技巧。中央社記者吳家豪攝 108年6月13日