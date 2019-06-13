中華車50周年 嚴陳莉蓮強調永續新策略

（中央社記者韓婷婷台北13日電）中華汽車今天舉辦50周年慶祝酒會，董事長嚴陳莉蓮宣布全新企業識別，經營理念從和諧、創新、卓越，增加「永續」新策略，迎接新時代的挑戰。

中華汽車「跨越五十迎向未來」慶祝酒會，包括董事林信義、經濟部工業局局長呂正華、桃園市經發局局長郭裕信，以及三菱、Daimler集團及福汽集團等合作伙伴、經銷商及協力廠商近300位貴賓參與盛會。

嚴陳莉蓮除了感謝合作夥伴、協力廠及經銷商的支持外，更期許中華汽車能持續設計及開發品質優異、符合市場需求的產品，進一步布局創新商業模式。

嚴陳莉蓮接下50歲的中華汽車，以全新企業識別賦予更堅實的品牌使命，經營理念從「和諧Harmony、創新Innovation、卓越Top」再新增「永續Sustainability」，由「HIT」升級為「HITS」，希望透過團隊合作逐步落實永續策略，在生產製造、公司治理、社會公益等面向進行革新，迎接新的挑戰。

中華汽車以商用車起家，草創時期正逢政府大規模興建十大建設，所生產的FUSO復興大卡車受惠當年物資設備運送、建設奧援的需求；隨著台灣經濟起飛，中華汽車於1988年推出輕型商用車中華威利，陪伴創業者打拚；1993年LANCER上市，成功跨足乘用車市場；2010年投入綠能車市場推出emoving電動2輪車，4輪電動車的研發也同步進行。（編輯：張良知）1080613