節能家電優惠15日上路 購買半年內可申請退稅

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）購買節能家電減稅優惠將於本週六（15日）上路，財政部表示，退稅方式包含紙本及線上申請兩種，提醒民眾記得在購買次日的6個月內完成申請，之後約1至2個月內可收到退稅。

「貨物稅條例修正草案」今天經總統公布，將於6月15日生效上路，主要增訂兩項減徵優惠，第一是節能家電減稅優惠，15日起民眾購買能源效率第1、2級的新電冰箱、冷暖氣機及除濕機，每台最高可享新台幣2000元退稅，為期2年，至2021年6月14日止。

財政部說，為簡化退稅程序，根據電冰箱、冷暖氣機及除濕機的單位大小，各訂出2至3級退稅級距，以此判定定額減徵金額。

購買的新電冰箱，有效內容積小於200公升，可退稅500元，有效內容積介於200至400公升，退稅1200元，有效內容積400公升以上則可領2000元退稅。冷暖氣機額定冷氣能力在3.6KW以下，退稅1600元，高於3.6KW則退稅2000元。

除濕機額定除濕能力在每日9公升以下，退稅500元，額定除濕能力在每日9至12公升，退稅900元，額定除濕能力在每日12公升則退稅1200元。

至於退稅申請方式，財政部表示，民眾可向購買通路索取紙本退稅申請書，填妥後親送或郵寄至任何一個國稅局、分局、稽徵所，或是上「財政部稅務入口網」購買節能電器退還減徵貨物稅專區申請；但提醒線上申請需要進行身分認證，因此要以自然人憑證或健保卡登入。

財政部說明，國稅局審查核准後，將於受理後1至2個月內將退稅款撥付至民眾指定的本人金融帳戶，或郵寄退稅支票。提醒節能家電減稅優惠，本週六（15日）才上路，民眾想適用，記得等到條文生效日開始後再購買，以免不符資格。

新增的第二項優惠為「大型柴油車汰舊換新減徵優惠」範圍擴大，凡在2017年8月18日後報廢一、二、三期老舊大型柴油車（含大客車、大貨車、大客貨兩用車、代用大客車、大型特種車），且在2022年底前購買車，每輛最高可減徵新台幣40萬元貨物稅。

財政部表示，汰舊換新車主記得要在購買新車後次日的6個月內，向所在地國稅局或進口地海關提出退稅，經審查核准後，退稅會以直撥退稅或郵寄退稅支票方式，直接撥付給新車實際購買人。

由於此次修法，是將先前範圍較小、減徵稅額5萬元的「老舊柴油車稅減徵優惠」擴大，為顧及公平性，15日條文生效後，先前已申請過減徵優惠的車主，一樣可以來申請補退稅，但記得要在今年12月16日前完成申請。（編輯：林興盟）1080613