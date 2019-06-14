開發金改選董事 公股全面退出董事會

（中央社記者潘智義台北14日電）中華開發金融控股公司今天舉行股東會，全面改選董事，台灣銀行代表未當選董事，公股全面退出開發金董事會。

中華開發金融控股公司以前曾是財政部主導公股投資的金融機構，甚至由公股代表出任董事長，後來公股逐步退出，僅台灣銀行代表出任董事，今天股東會改選後，台銀也退出。

中華開發金融控股公司今天舉行股東常會，全面改選9席董事，其中包括一般董事6席、獨立董事3席。不過，中華開發足額提名9席董事，台銀雖也提名代表人王淑貞參選董事，但因台銀持股僅1.92%，且未公開徵求委託書，所以並未當選董事，9席董事全由中華開發公司派拿下。

開發金控表示，在尊重專業的前提下，提名4大子公司中華開發資本公司董事長張家祝（前經濟部長）、中國人壽保險公司董事長王銘陽、凱基證券董事長許道義、凱基商業銀行董事長魏寶生出任董事；並提名開發金控執行副總經理郭瑜玲、自然人楊文鈞（KKR Asia Ltd合夥人暨大中華區總裁）出任董事，共6席一般董事。

開發金控提名3席獨立董事包括學者林修葳、前行政院副院長杜紫軍、曾任會計師的戴興鉦。

開發金控資深副總經理張立人表示，開發金未像往年主動支持台灣銀行代表人參選董事，而台灣銀行也未積極投入開發金董事選舉，主因配合政府「金金分離」政策。（編輯：蘇志宗）1080614