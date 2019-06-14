設計良好促參誘因 蘇貞昌籲不應怕讓業者獲利

（中央社記者吳佳蓉台北14日電）財政部今天舉辦促參招商大會，行政院長蘇貞昌受邀致詞表示，促參案不應怕讓業者獲利，獲利才是參與的動能，但不能本末倒置，變成圖利圈地，政府應有勇氣責任，設計好的促參誘因，引進民間資金投入。

行政院長蘇貞昌今天出席2019年民間參與公共建設招商大會，會中致詞時表示，政府資源有限，但人民對政府抱持高度期待，要達成為民服務目標，有賴政府引進民間資金投入公共建設，以早日讓民眾享受到更好服務，同時也讓投入業者也能獲得利潤，這才是促參招商的目的。

蘇貞昌指出，近年政府招商越做越好，2016年促參簽約金額約新台幣600多億元，至去年已達2400億元，成長4倍之多。回顧促參模式其來有自，早期劉銘傳建設台灣鐵路，使用的就是促進民間參與公共建設的方式，近年隨促參案逐漸增加，也看到了一些成功及失敗案例。

蘇貞昌舉例，新北市雙和醫院興建就是相當成功的BOT案，最初計劃差點胎死腹中，最終在中央出錢、地方出力，並採BOT模式引進台北醫學大學興建、營運下順利完成。光工程費就省下100多億元，也為周邊100萬居民帶來更好的醫療照顧，台北醫學大學附設醫院等級也因此受到提升，創造三贏。

蘇貞昌說，相較台北大巨蛋、台東美麗灣等促參案，則因設計規劃，民間衝突等因素，到現在還在訴訟當中，實在很可惜。先前就要求財政部，要向成功個案學習，對失敗案例勇於檢討，不要重蹈覆轍，尤其是地方政府，應提供誘因讓民眾更願意投入。

蘇貞昌認為，「促參案一定要讓參與的業者賺錢，不要怕讓業者獲利，獲利才是參與的動能。」政府應有責任、勇氣設計更好的制度，引進民間資金，讓民眾早日享受到更好的服務；但不能本末倒置，像電影海角七號演的一樣「山也BOT、海也BOT」，把民眾可自由進出的海岸圍起來，付費入場，變成圖利圈地，這一定要避免。

財政部統計，今年下半年到明年上半年，共推出48件促參案，預估投資金額超過1000億元。蘇貞昌表示，很期待各界踴躍參與，透過政府招商，提供更有效率的公共建設服務，同時與業者建立夥伴關係，藉由誠意互動，對政府更加信任。（編輯：黃國倫）1080614

行政院長蘇貞昌（前左2）14日下午在台北國際會議中心出席民間參與公共建設招商大會，並由財政部長蘇建榮（前左3）陪同，參觀展出單位。中央社記者鄭傑文攝 108年6月14日

行政院長蘇貞昌（左3）14日在台北國際會議中心出席民間參與公共建設招商大會，頒發政府機關招商卓越獎後，與獲獎縣市合影。中央社記者鄭傑文攝 108年6月14日