台股股王大立光 三大致勝密碼

（中央社記者韓婷婷台北16日電）台股股王大立光以高技術含金量稱霸光學產業，穩居全球智慧手機鏡頭霸主，並創下台股最貴、坐最久的股王，「技術夠強、規模夠大、客戶群夠廣」是三大致勝密碼。

搭上近10年智慧型手機產業高速成長列車，隨著手機鏡頭規格、顆數不斷升級，帶動光學產業發展，當多數光學廠仍專注於玻璃鏡頭以數位相機發展為主軸之際，大立光快速轉換戰場，成功以塑膠原料製造光學鏡頭切入正起飛的智慧手機市場。

由於膠塑鏡片兼具成本與量產優勢加上「輕」的重要關鍵因素，快速取代玻璃鏡片成為智慧型手機鏡頭的主流地位；在產業轉換之際取得先機，讓大立光從2014年起EPS維持在百元起跳，分別為新台幣144.91元、180.08元、169.47元、193.65元、181.67元，毛利率高達53.52%至69.36%間。

大立光夾著強勁的基本面，股價從2013年突破千元後至今長達5年多穩居台股股王寶座，股價更一路改寫台股歷史新頁，2017年8月一度以6075元創下台股歷史新天價，1張股票要價高達600萬元著實讓不少投資人看走眼外更是看傻眼。

近2年多來大立光股價大多維持在3000元至5000元之間震盪，打破台股一代千元股王的魔咒，樹立歷久不衰的股王地位。

科技一日千里，這麼大的一塊肥肉高掛，覬覦者不在少數，包括日本關東辰美（康達智Kantatsu）、大陸的舜宇光學、台灣玉晶光，都算是取得門票，為蘋果iPhone供應鏈，但至今，根據業者透露，這些競爭對手在iPohne後置鏡頭的供應占比合計起來只有個位數，大立光獨攬9成以上訂單。

「技術持續領先」是大立光可以長達10年將競爭對手狠拋後面的主因。不少人好奇大立光維持長年股王的致勝密碼到底為何？

大立光執行長林恩平12日股東會後透露致勝密碼，「將產品線、客戶布的夠廣就能分散風險，較能抵檔客戶或區域間的消長風險」。當去年市場開始擔心蘋果神話不再之際，大立光早就開始布局韓國三星及大陸品牌廠，今年上半年當蘋果供應鏈全面陷入低潮期時，唯獨大立光在華為新機熱銷支持下展現出淡季不淡的表現。

光學產業最大的特色在於「量」，沒有足夠的規模就難以獲利，這也是目前二線廠面臨最大的困境；大立光除了將客戶及產品機種數布的夠廣分散風險並達到規模經濟效益外；其實另一個關鍵在於「掌握原材料」。

「良率」始終是其他光學競爭對手難以跨越的關卡，林恩平私下透露，大立光從一開始的塑膠原料就有精準的掌握。他說，光學產業的鍋碗瓢盆很多，工序繁雜，任何一個環節做不好都不行。

當各廠商都專注於積極改善後端量產製程良率之際，「從原料端下工夫」也許就是股王大立光致勝的密碼。（編輯：蘇志宗）1080616