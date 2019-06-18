連6年賺逾一個股本 汎德配息7.5元

（中央社記者韓婷婷台北18日電）汎德永業汽車今天召開股東會，承認2018年度財報EPS為10.57元，連續6年賺進逾一個股本，通過每股配發現金股利7.5元，以昨天收盤價202.99元計算，現金殖利率為3.69%。

汎德永業指出，2018年主要受到BMW品牌新改款發表的車款較少而競爭對手推出多種嶄新車款影響，營運表現不如2017年，不過旗下另一銷售品牌Porsche（保時捷）全新第三代Cayenne熱銷，及售後服務也穩定挹注營收獲利，支撐2018年仍連續6年維持賺逾一個股本。

汎德2018全年合併營收新台幣323.56億元，年減4%，稅後淨利7.58億元，年減約20%，每股稅後盈餘達（EPS）10.57元。

展望2019年，汎德永業表示，受惠去年第4季起陸續發表上市的BMW豪華休旅車X4與X5，帶動今年第1季合併營收繳出年增15.82%的成長表現，今年3至5月合併營收也維持連續3個月雙位數月成長紀錄。

在售後維修保養方面，汎德表示，2018年度落成的台南永康5S全功能旗艦展示服務中心和高雄楠梓Porsche全功能展示中心已開始貢獻產能與業績；目前規劃中的BMW高雄新生廠與Porsche內湖潭美廠，預計分別於今年第4季與明年第1季落成啟用。（編輯：鄭雪文）1080618