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台郡加速5G布局 今年營運估持平

最新更新：2019/06/18 12:39

（中央社記者江明晏台北18日電）台郡董事長鄭明智今天表示，台郡將加速5G布局，看好今年下半年將進入旺季，按計畫持續擴大新天線產品市占率，在國際局勢動盪不安中，盼今年營運能與去年持平。

台郡今天在高雄廠舉行股東常會，由董事長鄭明智主持，會中通過配發現金股利5元，並進行董事改選，選任董事席次11席，成立審計委員會，並將獨立董事席次提高至3席。股東會後隨即召開董事會，推舉鄭明智續任董事長。

鄭明智在營業成果報告中說明，台郡去年度營收新台幣268億元，在動盪不安的國際局勢中，續創歷史新高，較前一年度成長3.9%。去年度稅後淨利26.4億元，基本每股盈餘8.55元。

鄭明智強調，今年在中美貿易及國際局勢動盪不安中，台郡憑藉已提前跨入5G新技術的優勢，要加速5G新產能布局，台郡將能在未來5G智能通訊產業中領先勝出。

今年第2季，台郡已在高雄廠區及大陸昆山廠區兩地動工，投資百億興建新廠及倍增產能。他表示，台郡5G布局將策略結盟國際品牌及晶片大廠，從天線設計、模擬、製造，到模組測試，提供客戶一元化完整的服務，這將是台郡領先業界的競爭優勢。

鄭明智說，台郡今年下半年即將進入旺季，將能按計畫持續擴大新天線產品市占率。在今年動盪不安的國際局勢中，台郡今年的營運預估將能與去年持平。（編輯：楊玫寧）1080618

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