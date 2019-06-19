華研積極培養新人 擬擴大營業範疇跨入新領域

（中央社記者吳家豪台北19日電）文創股華研音樂今天舉行股東會，通過2018年財報及將配發現金股利每股新台幣6元；董事長呂燕清表示，今年將積極培養新人，希望有機會擴大營業範疇，跨入新的領域。

華研2018年個體營收達新台幣16.35億元，年增8.5%；營業利益5.09億元，年增66.5%；每股盈餘（EPS）8.86元。

現場媒體關注S.H.E未續約的影響，呂燕清於股東會後受訪指出，今年會積極培養新人，讓「二線變一線」，更自豪以往華研培養新人的成功率高達8成。

中央社記者提問，華研今年是否有其他投資計畫；呂燕清說，希望有機會擴大營業範疇，跨入新的領域，原則是「穩定中求發展」。

華研副總經理暨發言人李首賢表示，今年華研預計舉辦25到30場活動，高於去年的13場，可望部分彌補S.H.E未續約的影響。

法人認為，S.H.E未續約對華研營收影響約2到3成，今年1到5月華研營收較去年同期減少18.8%，全年營收應該仍會衰退，但因為毛利較高的授權收入占比增加，今年獲利有機會優於去年。

華研在營業報告書中表示，受到科技發展影響，消費者收聽音樂習慣改變，以收聽收看數位音樂或音樂錄影帶（MV）取代購買實體專輯聆聽，華研音樂授權收入隨之成長。

根據RIT財團法人台灣唱片出版事業基金會的報告，正版唱片市場持續萎縮，華研的實體專輯銷售受整體唱片市場環境影響，未能顯著成長，但華研累積量多質精的音樂版權及積極開拓演藝經紀工作，豐富收入來源，使華研能夠在市場實體專輯銷售衰退情況下，維持整體穩定獲利與成長。（編輯：李信寬）1080619