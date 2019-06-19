國泰金預估經濟成長率2.2% 央行降息可能性低

（中央社記者潘姿羽台北19日電）國泰金控今天舉行第2季台灣經濟氣候暨金融情勢發表會，對2019年經濟成長率維持2.2%的預測，但不確定性逐漸擴大，並研判中央銀行今年維持利率不變的機率較大，降息可能性低。

今年5月，美中貿易戰明顯升溫，戰場甚至擴大至科技領域，使得全球經濟成長的下行風險擴大，也壓抑台灣景氣回溫的力道。

國泰金控團隊表示，這次2019年台灣經濟成長率預測值維持2.2%，研判有80%機率落在1.5%至2.5%之間，但下方風險恐逐漸擴大。

國泰台大產學合作協同主持人徐之強表示，支撐今年經濟成長率超過2%的主要動能來自國內需求，至於企業投資與商品出口的成長動能，仍受美中貿易戰後續進展方向影響，有比較大的不確定性。

國際局勢多變，金融市場也持續震盪，徐之強認為，綜合內部基本面及外部貨幣政策面，研判美國聯準會6月還不會降息，但須留意記者會發言有無透露出偏向寬鬆利率政策的訊號，這對於全球下半年利率動向是很重要的訊息。

徐之強說，中央銀行6月20日理監事會，料將維持利率不變，且全年維持利率不變的機率較大，降息機率仍低；值得注意的是，台灣景氣已逐步趨緩，若台灣景氣繼續下滑，央行降息可能性就會隨之走升。

國泰金控團隊也彙整影響2019年經濟成長與金融情勢的5大因素，一是美中貿易戰擴大的不確定性風險升高，二是美國聯準會未來貨幣政策的傾向與步調，三是中國加大刺激的財政政策與偏寬鬆貨幣政策的穩定效果。

此外，政治動盪與經濟表現息息相關，國泰金控指出，第4個影響因素是英國首相梅伊（Theresa May）宣布辭職後，後續相關選舉及脫歐風險依舊；五是總統大選逼近牽動台美中關係，政治不確定性風險持續波動。（編輯：蘇志宗）1080619