網路業者推動自律 政委羅秉成：2020大選可驗收

（中央社記者吳家豪台北21日電）台北市電腦公會與5大網路平台業者今天發布「不實訊息防制業者自律實踐準則」，行政院政務委員羅秉成表示，今天是一個好的起步，明年1月將舉行的總統大選會是最好的驗收時機。

「不實訊息防制業者自律實踐準則」是由民間發動，以國際上採認的「馬尼拉中介者責任原則」為基礎，內容包括4大方向與13項實踐準則，協助提升民眾識別不實訊息的能力。Facebook、Google、LINE、Yahoo奇摩及批踢踢實業坊等網路平台業者將帶頭提出自律方向。

今天記者會也邀請行政院政務委員羅秉成、行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡），以及立法委員余宛如、李麗芬到場，期盼政府和立法院了解並支持業者自律行動意涵。

羅秉成表示，假訊息幾乎無所不在，是民主社會必然伴隨的「副作用」。台灣承受境外敵對勢力有系統、有組織的假訊息攻擊，對民主的傷害很大。因此大家集思廣益，行政院團隊從去年開始推動幾波修法，但是業者自發自覺才可貴，也更能有效抑制假訊息，尤其平台業者具備專業，能即時有效處理假訊息。

羅秉成強調，今天是一個好的起步，明年1月的總統大選是最好的驗收時機，樂見平台業者願意且有能力做，讓自律先行並發生效果。他希望台灣的廣電媒體未來也能加入自律行列，讓假訊息不再猖獗。

Kolas說，台灣是民主國家，人民作主的基礎是精確、正確、陽光透明的資訊，決定權在人民。只有所有政府單位、新聞單位、平台業者都能協助傳播正確的資訊，台灣才能繼續成為民主的國家。

Kolas表示，過去這段時間的確經歷了慘痛的經驗，有惡意、大量、密集、高強度的不實訊息在不同平台出現，包含電視、新聞、簡訊、社群網站等，尤其年紀較大的民眾越容易相信這些不實訊息，充斥在政治與非政治類的各個領域。

她說，過去這段時間台灣充滿了假民意，民眾卻陷入詭辯，質疑政府究竟在侵犯言論自由或保護言論自由。今天她要向台北市電腦公會表達敬意，也感謝LINE、Facebook等業者共同推動自律，畢竟法律是不得不的最後一步。

Kolas也指出，最近香港發生「反送中」事件，不禁讓人思考，如果沒有民主，台灣會變成什麼樣的社會；台灣有民主與言論自由，而自律是為了讓言論自由能繼續下去，讓台灣變得更好。（編輯：趙蔚蘭）1080621