長榮海運5月換約價格佳 營運有信心

（中央社記者韋樞台北21日電）長榮海運董事長張正鏞今天表示，美中貿易戰不確定性很高，但長榮海運4月至今從遠東到美國航線幾乎滿艙，且5月換新約價格也很好，對未來營運有信心。

長榮海運今天股東會通過去年財報，保留盈餘不配發股利。張正鏞會後表示，受到美中貿易戰影響，去年下半年從遠東出口美國的貨量成長很多，今年初有些清淡之後，從4月起至今從遠東到美國的艙位幾乎滿載，表現不錯。

另外，5月逢換約期，所幸隨著新船及航線規劃，以及服務獲得客戶肯定，因此，美國線的換約價格拉升，價格相當好，有助下半年營運。

張正鏞指出，美中貿易戰下，不少廠商逐步從中國遷廠到東南亞，航商也必須跟著改變區域航線的規劃、運量和服務，所幸長榮海運從幾年前下訂20艘2800TEU(20呎貨櫃)的船，專供東南亞近洋航線使用，將陸續從下半年起交船加入營運，有助下半年長榮營運。

張正鏞說，長榮海運除了在前兩年船舶價格適合時下單打造新船，新的船均符合最新的海事法規，目前既有的船約6成裝置脫硫器，未來面對明年新環保法規實施後，這些硬體投資的效益會逐步反映，對營運會產生正面效果。（編輯：郭萍英）1080621