台商回流挹注 經濟部估第2季工業生產衰退收斂

（中央社記者蔡芃敏台北24日電）5月工業生產指數108.02，年減3.05%。經部指出，美中貿易戰影響國內生產表現，不過廠商持續移轉產線回台，有助國內生產動能，預計第2季雖仍呈現負成長，但減幅將明顯收斂。

5月工業生產指數由紅翻黑，指數108.02，年減3.05%。其中，製造業生產指數108.12，年減3.01%。統計處副處長王淑娟指出，受到美中貿易戰情勢，影響國內生產動能，不過，廠商將部份產線移回台灣，挹注國內生產表現，抵銷部分減幅。

值得注意的是，電腦電子及光學製品業生產指數147.92，續創歷年單月新高，年增23.3%，連續第8個月雙位數成長。王淑娟表示，主要因伺服器、交換器、路由器等廠商陸續擴增國內產線，加上無線通訊設備因5G通訊訂單挹注而增產，成為主要成長動能。

她說，電腦電子及光學製品業以往多在國外生產，不過，受到美中貿易戰影響，廠商回流效應明顯，加上轉單效應，電腦電子及光學製品業有望延續成長步調。

電子零組件業年減5.5%，王淑娟說明，去年基期較高，而零組件業今年調整庫存，加上終端產品需求續疲，抑制生產動能，使得電子零組件業表現相對疲弱。

觀察其他業別，基本金屬業年減9.57%，主因美中貿易戰，讓國際鋼市交易保守觀望， 加上部分產線檢修，減產較多所致；機械設備業年減16.86%，也是受美中貿易戰影響，客戶訂單減少訂單縮減或遞延影響表現。

汽車及其零件業則是年減6.01%，主因去年基數較高，抑制相關零組件生產；化學原材料業則是年減3%，受全球景氣趨緩、國際油價震盪走低，市場觀望氣氛濃厚所致。

展望未來，王淑娟表示，美中貿易紛爭未明，部分廠商調整基地因應，紛將產線移回台灣，並積極提升技術競爭力、發展新興應用，都有助台灣製造業生產動能逐漸好轉。預估6月工業生產指數年減1%至年增3%，第2季雖然仍會呈現負成長，不過，減幅將會明顯收斂，而第3、4季隨著出貨旺季報到，有望持續改善。（編輯：黃國倫）1080624