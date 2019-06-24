5月零售餐飲業營業額雙創新高 內需穩定成長

（中央社記者蔡芃敏台北24日電）經濟部公布零售業5月營業額，達新台幣3195億元，餐飲業營業額為679億元，兩者雙創歷年同期新高，統計處分析，內需市場仍為穩定成長態勢。

經濟部今天公布5月批發、零售及餐飲業營業額統計，批發業營收8518億元，年減5.7%，零售業營收3195億元，年增3%，餐飲業營收679億元，年增5.2%。其中，零售及餐飲業5月營業額皆為歷年同期新高。統計處副處長王淑娟指出，受到美中貿易戰影響，而影響機械器具業、建材業等批發業別表現。

王淑娟表示，零售業受暖冬效應影響，2月營收翻黑，不過，汽車銷售4、5月起回溫，加上百貨公司新商場開幕、精品銷售創下佳績，以及超市業者展店及集點換購活動，拉抬5月營業額；餐飲業則是受惠於母親節商機，和業者拓展據點，創下營收佳績。

王淑娟說，政府推出節能家電補助、暖冬旅遊等計畫，加上今年家庭所得增加，失業率減少，促進家庭消費動能，再搭配零售業表現，國內消費動能穩定擴增。

展望6月，王淑娟表示，美中貿易戰衝擊經濟成長動能，外銷需求降溫，加上國際原物料價格走跌，預估批發業營業額年增率續呈負成長，年減2%至5%。

零售及餐飲業逢端午節連假及畢業季商機，以及進入夏日消暑商品需求旺季，預期零售業年增將成長2%至5%，餐飲業營業額年增達0至3%成長。（編輯：黃國倫）1080624