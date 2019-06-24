Uniqlo母公司擬以年薪878萬 延攬優秀人才

（中央社東京24日綜合外電報導）在日本面臨史上數一數二嚴重的勞工荒之際，擁有Uniqlo等品牌的亞洲最大零售商迅銷公司希望以優厚條件延攬頂級人才，進入公司3年後將年薪調至3000萬日圓（新台幣878萬元）並調升到管理階層。

這將是Uniqlo母公司迅銷公司（Fast Retailing Co.）平均薪資的3倍多，也是日本全國相同年資平均薪資的近10倍。

迅銷公司表示，執行長柳井正考慮以較高薪資吸引人才，計劃明年春天付諸實行。今年稍早迅銷就已經為部分新聘人員調薪。

柳井正接受日經新聞採訪時說，迅銷正考慮向年輕人才承諾3年內把他們調升到管理階層，並將派到美國或歐洲的員工年薪調至2000萬到3000萬日圓，在日本工作的員工年薪調至超過1000萬日圓。

隨著日本面臨人口老化和年輕勞工短缺，各大企業逐漸開始摒棄像是年功序列和終身雇用等職場文化潛規則。日本科技公司採取類似行動來吸引年輕人才，承諾會有百萬美元年薪，並將頂級人選起薪調高20%。

根據迅銷的資料，截至2018年8月為止，迅銷平均年薪為877萬日圓。日經新聞引述之前迅銷招募網站的資料報導，公司的最低年薪為400萬日圓。根據日本國稅廳彙整的數據，2017年日本全國有4年以上工作經驗的勞工平均年薪為310萬日圓。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1080624