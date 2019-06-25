日產股東通過改革計畫 設3監督委員會強化治理

（中央社橫濱25日綜合外電報導）日本日產汽車公司的股東今天通過一份改革計畫，以加強公司治理。日產因爆發前董座戈恩的財務醜聞，加上與法國合夥車廠雷諾的關係緊繃，仍持續努力走出危機。

法新社報導，日產（Nissan）股東投票通過的一系列改革措施，包括設立3個新的監督委員會，分別審查日產的高層主管任命、薪酬和審計事務。

日產股東還通過董事會改組後11位董事名單，其中包括2名雷諾（Renault）高層主管和現任日產執行長西川廣人。

日產前董事長戈恩（Carlos Ghosn）因被控犯下數起財務不法行為而遭到逮捕，令日產蒙受重大衝擊。今天通過的改革計畫，目的為了讓日產更加站穩腳步。

日產面臨的營運困難不僅於此。日產上個會計年度的淨利跌到接近10年來最低水準，並已預警現行年度的「業務環境困難」。

因持有43%股份的雷諾不滿新治理結構下擁有的決定權不夠，日產的改革計畫原本接近觸礁。所幸在日產提議雷諾董事長盛納德（Jean-Dominique Senard）和執行長波洛黑（Thierry Bollore）分別擔任主管任命和審計監督委員後，才化解危機。

然而，日產的薪酬監督委員會將沒有雷諾代表。這可能因為先前戈恩的報酬遠高於日本大多數企業執行長，在日本長期引人反感。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080625