更多編輯台推薦新聞：
新版菸品警示圖更嚇人 109年7月全面更換
生活

新版菸品警示圖更嚇人 109年7月全面更換

中美洲移民父女赴美渡河喪命 照片震驚全球
國際

中美洲移民父女赴美渡河喪命 照片震驚全球

海漂相機奇緣 日女大生踐諾參加學童畢業典禮
生活

海漂相機奇緣 日女大生踐諾參加學童畢業典禮

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃
生活

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

中華開發創新加速器赴日 帶領新創打國際盃

最新更新：2019/06/26 21:17

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）中華開發金控旗下開發創新加速基金成立的「中華開發創新加速器」（CCIA），本月率領台灣新創團隊赴日拜會包括開發創新加速器策略夥伴LINE等多家重要日本企業，成果豐碩。

開發創新加速基金總經理郭大經說，台灣新創公司要擴大規模惟有走出海外；挑選日本成為首站，不僅因為日本與台灣的地緣關係，還包括日本擁有的大商社企業文化，且當地市場供應鏈位階分明，加上新創生態系樣貌差異，可提供台灣新創團隊技術或服務的切入利基。

郭大經表示，此次除策略夥伴LINE以外，也拜會日本最大電商及網路搜尋龍頭，同時還有日本具領導地位的旅遊、交通及金融集團高層。

此行參與開發創新加速器日本首發團的台灣新創公司投資戶，包括FunNow、KKday、AsiaYo、Viscovery及Cherri Tech等5家，業務範團涵蓋旅遊觀光、AI人工智慧與創新金融等不同領域。

郭大經指出，開發創新加速器希望能產生「母雞帶小雞」的實質效益，有效連結台灣新創團隊與日本商業、科技、金融業界高層，並以團隊模式取代單打獨鬥，為新創媒合所需資源，進一步促成投資機會。

線上訂房平台AsiaYo創辦人暨CEO（執行長）鄭兆剛表示，AsiaYo創業以來就以全亞洲為目標市場，藉由拜訪日本一線商社，洽談商業合作機會，對新創未來拓展日本市場幫助很大。

從事AI視覺辨識技術與影音大數據的Viscovery CEO陳仲璘表示，一次集結多家日本當地創投提案，不僅能更有效率尋找策略投資者，也讓新創有機會將服務快速推銷到海外。（編輯：張均懋）1080626

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報