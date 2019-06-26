中華開發創新加速器赴日 帶領新創打國際盃

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）中華開發金控旗下開發創新加速基金成立的「中華開發創新加速器」（CCIA），本月率領台灣新創團隊赴日拜會包括開發創新加速器策略夥伴LINE等多家重要日本企業，成果豐碩。

開發創新加速基金總經理郭大經說，台灣新創公司要擴大規模惟有走出海外；挑選日本成為首站，不僅因為日本與台灣的地緣關係，還包括日本擁有的大商社企業文化，且當地市場供應鏈位階分明，加上新創生態系樣貌差異，可提供台灣新創團隊技術或服務的切入利基。

郭大經表示，此次除策略夥伴LINE以外，也拜會日本最大電商及網路搜尋龍頭，同時還有日本具領導地位的旅遊、交通及金融集團高層。

此行參與開發創新加速器日本首發團的台灣新創公司投資戶，包括FunNow、KKday、AsiaYo、Viscovery及Cherri Tech等5家，業務範團涵蓋旅遊觀光、AI人工智慧與創新金融等不同領域。

郭大經指出，開發創新加速器希望能產生「母雞帶小雞」的實質效益，有效連結台灣新創團隊與日本商業、科技、金融業界高層，並以團隊模式取代單打獨鬥，為新創媒合所需資源，進一步促成投資機會。

線上訂房平台AsiaYo創辦人暨CEO（執行長）鄭兆剛表示，AsiaYo創業以來就以全亞洲為目標市場，藉由拜訪日本一線商社，洽談商業合作機會，對新創未來拓展日本市場幫助很大。

從事AI視覺辨識技術與影音大數據的Viscovery CEO陳仲璘表示，一次集結多家日本當地創投提案，不僅能更有效率尋找策略投資者，也讓新創有機會將服務快速推銷到海外。（編輯：張均懋）1080626