台股下半年投資趨勢 投顧：關鍵字MEGA

（中央社記者韓婷婷台北27日電）G20川習會將登場，牽動貿易戰走向，台股下半年展望備受矚目，兆豐國際投顧董事長李秀利今天表示，預估台股指數區間在10000至11000點，對於投資方向則提出「MEGA」投資關鍵字。

兆豐國際投顧今天舉辦2019下半年投資展望會，李秀利表示，美中貿易戰不確定因素干擾，投資人過度悲觀，擔憂第3季旺季不旺，影響5月台股走勢拉回整理，近期川習會釋出較樂觀訊息，台股今天反應利多價量齊揚指數大漲逾百點。

展望下半年，李秀利表示，先短後長，受貿易戰牽動指數區間預估在10000點至11000點大箱型區震盪，由於經濟成長放緩，市場預期美國降息機率幾乎100%，有利股市行情發展，外資幾乎出清今年以來買超，持股比重位於2017年以來區間偏下水準，有利回補買盤，台股股息與美債殖利率差超過2%，具吸引力。

至於眾所矚目的G20川習會發展，李秀利預估三個版本，首先是維持現有2000億美元商品課徵25%關稅的現狀，最壞的情況是加徵3000億美元商品關稅，一旦走向這步對市場會有較大的衝擊，不過仍得觀察執行多長時間及是否降息；最樂觀的是現有2000億美元商品關稅降回原本的10%，如能朝向此方向發展，台股指數就有機會期待回到11150點以上。

針對下半年台股投資方向，李秀利給出投資關鍵字「MEGA」，M代表智慧製造，包括越南概念股、電動自行車、生技醫材類股；E代表有獲利EPS加本質好的高殖利率股；G代表5G網通，包括基地台、天線、射頻元件、散熱產業；A代表AI人工智慧，包括半導體、IC設計、感測器。（編輯：黃國倫）1080627