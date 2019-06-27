能源轉型 台南通過第一個漁電共生專區案

（中央社記者張榮祥台南27日電）台灣推動能源轉型，台南市政府今天原則性通過台南第一個漁電共生專區劃設案，這個案子是由台鹽綠能公司提出，總面積95.72公頃。

台南市政府今天下午召開「漁電共生專區劃設」審查委員會，審查台鹽綠能提出的「七股區下山子寮段360-7等24筆土地」案，此案位於台61線以東，在七股鹽山西側。

台南市政府今晚發布新聞稿指出，台鹽綠能申請的漁電共生專區範圍內養殖漁民、漁塭地主、能源業者多數贊同設置漁電共生，計畫內容也符合法定要件，市府另要求提供5項法定之外文件審查，以確保生態優先、生存優先和意願優先等三大優先原則。

審查委員會原則上有條件同意台鹽綠能專區劃設建議案，且請台鹽綠能依委員建議意見修正後，送市府轉報行政院農業委員會審查。

台南市政府農業局副局長李建裕告訴中央社記者，此案是台南第一個漁電共生專區劃設案。漁電共生專區劃設容許興建共分兩階段，第一階段是由市府審核專案計畫建議書，再由市府擬具專案計畫送農委會核定；第二階段是審查專區內個別魚塭太陽光電容許設置使用。（編輯：李亨山）1080627