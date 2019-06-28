百貨美食街改裝迎盛夏 大走異國風攬客

（中央社記者劉麗榮台北28日電）迎接盛夏來臨，不少百貨進行內部改裝，搭配異國風強檔活動攬客。京站斥資上億元改裝千坪美食街；美麗華與AIT合作主打「美國週」；大葉高島屋與沖繩市推啤酒浴衣節，盼業績成長3成。

炎炎夏日，逛百貨公司是都市人最愛的避暑行程之一，有冷氣吹又能兼顧食衣育，其中，美食業績更是兵家必爭之地，台北101美食街因應租戶和觀光客需求，進行營運15年來的大改裝，目前部分已經完成。

京站聚集台北車站轉運人潮，斥資新台幣上億元改裝的B3千坪美食街，經過3個多月改裝也於今天盛大開幕，除了翻新改造全新裝潢並將座位增至800個，還打造有如圖書館、村落及森林的三大主題用餐區域，更架設三角演奏鋼琴定時在現場LIVE音樂演出，希望營造用餐的浪漫氛圍。

京站並引進全台首間NARA Thai noodle bar泰國船麵等9家新櫃，提供超過50家多國美食讓顧客挑選。京站表示，改裝後預計業績可成長20%。

天母地區型百貨大葉高島屋今年第4度舉行啤酒浴衣節，國曆7月7日適逢日本的「七夕」，高島屋也首度和日本沖繩市役所、台北霞海城隍廟等單位合作，透過霞海城隍廟著名的月下老人牽起高島屋與沖繩的台日文化交流體驗。沖繩人形偶文化展更是首次來台展出。

大葉高島屋表示，每年夏天推出的啤酒浴衣節廣受歡迎，6月28日至7月14日期間的週五、六、日，高島屋工作人員會換上日本浴衣為民眾服務，並邀請台灣與日本沖繩、東京、京都、大阪等各地方流行音樂表演與日本傳統表演團體演出，希望藉此增加來客數3成。

7月4日是美國國慶日，今年也適逢台灣關係法40週年，美國在台協會（AIT）再度與美麗華百樂園合作，舉辦夏日狂歡美國週活動，最大獎將抽出一張台北-美國來回機票。美麗華表示，7月4日當天全館消費滿740元可免費搭乘摩天輪一次。（編輯：張均懋）1080628