中韓品牌新智慧機在台交鋒 搶攻暑假檔期

（中央社記者江明晏台北28日電）台灣5月智慧機市場銷售量回溫，中國、韓國智慧機品牌近期陸續在台發表新機，搶攻暑假檔期，沉寂多時的LG今天推出旗艦，三星祭出A系列，OPPO與vivo也端出新機上陣。

台灣5月智慧機市場銷售量回溫，市調機構統計，5月銷售量約57.6萬台，和4月49.5萬台相比，月增逾16%。儘管多家業者對全年銷售量回溫仍持保守態度，但中國和韓國智慧機品牌近期已陸續發表新機，搶攻暑期換機檔期，有望進一步刺激市場銷量。

沉寂多時的LG終於在台發表新機，台灣LG電子今天宣布，全球首款以手勢隔空操控的旗艦機LG G8SThinQ正式登台，搭載ToF飛時測距技術，消費者無需觸碰手機，就可操作多種手機功能，定價新台幣2萬3900元。

瞄準入門市場的LG Q60也同步上市，搭載三主鏡頭配置及AI智慧相機，定價4990元。

受到換機週期拉長、電信補貼下滑影響，台灣手機市場銷售動能放緩，LG通訊營業部協理陳逸思表示，觀察台灣消費者偏愛雙鏡頭和大螢幕，選擇引進G8SThinQ，盼能滿足市場需求，且和三星、華為比，LG的旗艦定價還相對便宜，LG也重視服務與創新，例如G8S在手勢操作上就是一個很創新的體驗。

展望下半年，LG對台灣市場的布局，陳逸思表示，還是會區分為G和V系列，分別對應旗艦機與中低階市場，今年下半年LG還會有一支V系列新機上市。

另外，針對5G布局，陳逸思表示，LG的5G手機V50在韓國從5月10日開賣到6月3日，總計已銷售達30萬支，用戶主要用在多角度直播、AR/VR等運用，未來會配合台灣的5G進程，是否在台灣上市還會研擬。

三星日前宣布，Galaxy A系列在台銷售創佳績，根據市場通路調查數據顯示，台灣5月銷售排行前10名的手機中，三星即囊括6款，其中Galaxy A系列更占4席。

三星表示，Galaxy A80各通路將於6月底陸續開賣，具備三星首創4800萬畫素翻轉鏡頭、3D景深拍攝錄影及屏下指紋辨識功能，建議售價1萬9990元，搶攻中高階市場。

OPPO近期發表新品包括高階版的Reno 10倍變焦版與中高階的Reno，中階機款Reno Z也粉墨登場。而Reno10倍變焦版6GB+128GB版本是Reno系列家族最後一位成員，將與Reno Z同步在7月1日開賣，搶攻暑假商機。

Vivo預計7月1日在台開賣vivo Y17，主打6.35吋大螢幕、128GB大容量，搭配120度超廣角、AI智慧三攝鏡頭，售價8990元，瞄準入門市場。（編輯：郭萍英）1080628