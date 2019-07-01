英利-KY子公司遞A股掛牌文件 前兩大客戶占比7成

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）汽車零配件廠英利-KY子公司長春英利日前遞交中國上海A股上市申請文件，公司指出，未來持續提升市場占有率。長春英利去年前兩大客戶業績占比約7成。

英利-KY子公司中國長春英利汽車工業日前向中國證券監督管理委員會遞交上海A股上市申請文件。長春英利在文件中表示，未來持續提升市場占有率，開發附加價值高的新產品，提升汽車零配件傳統及自動化產品線。

長春英利發行股數不超過1.494億股。從業績來看，長春英利去年營收人民幣46.69億元，歸屬母公司業者淨利人民幣2.69億元，每股稅後基本純益人民幣0.24元。

從客戶端來看，長春英利主要客戶包括中國一汽大眾、北京奔馳、上汽大眾、上汽通用、吉利汽車、沃爾沃亞太、華晨寶馬、廣汽菲克等整車製造商。去年前5大客戶業績占比達89.11%，其中一汽集團加上北京汽車占比就達7成。

從競爭對手來看，長春英利主要競爭同業包括蘇州金鴻順汽車部件、合肥常青機械、華達汽車科技、寧波華翔電子等。

長春英利於2006年成立，2018年7月下旬變更成股份有限公司，資本額人民幣13.44億元，長春英利專攻汽車零配件的輕量化，主要業務包括車身結構零配件及防撞系統零配件的設計、研發、製造及銷售，公司主要產品包含金屬和非金屬零配件。英利-KY持有長春英利96.57%股權。

金屬零配件包括儀表板骨架、防撞梁、門檻、EV電池下殼體以及其他車身沖壓件等；非金屬零配件包括前端框架、車底護板、備胎倉、EV電池上殼體、電瓶托盤、輪罩等。（編輯：郭萍英）1080701