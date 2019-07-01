貿易戰暫休兵 上銀與亞德客-KY強漲歡呼

（中央社記者鍾榮峰台中1日電）美中貿易戰暫時休兵，市場預期工具機和汽車零配件下半年出貨可望回溫，包括上銀、和大和亞德客-KY午盤股價強漲。

G20川習會結束，美國總統川普在會後記者會上指出，美中雙方達成恢復貿易談判、同意保持目前狀況、暫不再加徵新的關稅等共識。美國也允許華為（Huawei）可再次購買美國企業不涉國安問題的設備。市場解讀美中貿易戰暫時休兵。

貿易戰暫時休兵，法人預期，工具機和汽車零配件出貨可望回穩，傳動元件大廠上銀開高走強，盤中最高來到279.5元，大漲7.5%，午盤來到276元，漲6.1%。

上銀預期，下半年業績可較上半年佳，第3季工具機產業景氣不排除有機會回溫。

展望上銀全球布局，中國子公司一期廠房啓用後可大幅提升產能，6月22日已舉行二期廠房奠基典禮，為中國轉型智慧製造需求做好準備。

上銀美國子公司在2017年購建新廠地，2018年新廠落成，迎接製造業回流美國，預期今年會有好成績；義大利配合營運規模持續成長，6月27日簽約購買米蘭郊區新廠，預期今年底可搬入新廠區。

此外，上銀結合本身精密機械的能力推出力矩馬達旋轉工作台，已開始供應德國和日本大廠。

汽車傳動系統製造廠和大午盤走強，最高到110.5元，大漲8.8%。

和大日前預期8月之後業績將會回升，預估到11月之後，可回到去年同期水準、甚至超越去年同期。

長期來看，和大可受惠貿易戰的轉單效應，明年和大上半年因應電動車客戶新接量產訂單需求，此外，美洲F客戶、歐洲B客戶與J客戶訂單，明年每月增加業績幅度約12%。

法人預估，和大最快明年3月起每月業績有機會續創新高。

氣動元件大廠亞德客-KY午盤走勢強勁，最高來到378元，大漲8.6%。

法人指出，亞德客-KY今年在中國市場表現持平，下半年由於基期較低、且資本支出在上半年已支付，預估下半年業績可望逐步回溫，亞德客-KY今年全年業績有機會較去年成長10%，今年每股純益有機會超過16元，目標來到歷年次高。（編輯：郭萍英）1080701