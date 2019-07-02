全球股市震盪 陸股基金績效亮眼

（中央社記者韓婷婷台北2日電）無畏中國股市近期上沖下洗，陸股基金近3個月仍繳出正報酬成績，根據Morningstar資料統計，平均報酬率1.16%，若累計今年以來，平均報酬率達21.67%，表現亮眼。

法人指出，儘管受到美中貿易戰考驗，中國發展新經濟的基調從未改變，加上A股國際化效應，資金行情蠢動，對陸股後市樂觀看待。

中國股市今年來飽受貿易戰衝擊，走勢來回震盪劇烈。以上證指數為例，第2季一度衝高站上3288.45點，創近1年來波段新高，但隨即回檔跌落2800點附近，累計單季下跌3.62%。即便如此，陸股基金普遍仍繳出正報酬成績，根據統一投信統計，近3個月平均報酬率約1.16%，表現勝過上證指數，若累計今年來，平均報酬率達21.67%，亦優於上證指數19.45%的漲幅。

第一金中國世紀基金經理人楊國昌表示，美中貿易戰陰晴不定，讓中國經濟面臨強大逆風，股市表現同步承壓，但中國官方政策力挺，除了人行釋放大量流動性，為中小型企業輸血外，財政措施也從緊變寬，透過減稅降費方式讓利，同時增加舉債金額，擴大基礎建設投資，並加速發展5G、AI等各項尖端科技投資，一則為短期經濟依托、一則為長期發展鋪路。

此外，中國持續加大資本市場開放力度，年初，國務院火速批准QFII（合格境外機構投資人）的總額度，從1500億美元倍增到3000億美元，包括MSCI、富時指數等國際知名指數先後納入A股，為股市注入資金活水。

楊國昌表示，上週六「川習會」釋出樂觀訊息，為中國經濟提供喘息機會，而中國發展新經濟的基調從未改變，以及A股國際化效應帶來的資金行情，對陸股後市持續樂觀看待。（編輯：郭萍英）1080702