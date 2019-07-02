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巴斯夫將啟動台灣鞋類創新中心 擴大全球布局

最新更新：2019/07/02 18:56
巴斯夫2日透過新聞稿表示，擴大位於美國密西根州懷恩多特市的鞋類開發中心，並新設泰國開發中心。（巴斯夫提供）中央社記者潘智義傳真　108年7月2日
巴斯夫2日透過新聞稿表示，擴大位於美國密西根州懷恩多特市的鞋類開發中心，並新設泰國開發中心。（巴斯夫提供）中央社記者潘智義傳真　108年7月2日

（中央社記者潘智義台北2日電）國際化工大廠巴斯夫（BASF）今天宣布，將在2020年啟動位於台灣的鞋類創新中心，進一步增強在亞太地區的實力，以及與客戶共同開發的管道。

巴斯夫透過新聞稿表示，基於策略考量，將鞋類創新中心設於台灣，可幫助鞋類專業人士體驗如何將最新製造工藝應用於舒適度、性能、品質和設計方面，有助鞋類產業的未來開發。

巴斯夫也宣布，將新增投資強化全球鞋類布局，在美國和泰國設立鞋類開發中心，在台灣啟動鞋類創新中心，同時擴大現有的義大利鞋類開發中心。這些中心將作為全球平台，由製程工程師、鞋類專家和技術人員組成專門團隊，配合最新技術和機械設備，在大規模製造的環境下進行材料創新和測試，以及製程優化和概念評估。

巴斯夫說明，擴大現有的義大利鞋類位於美國密西根州懷恩多特市的開發中心，占地2000平方英尺，配備開發大底、中底和整個鞋底所需的先進鞋材機器。透過新材料測試、聚氨酯直接注塑成型生產原型，這個開發中心將協助設計師實現創意想法，並加速客戶產品的上市速度。

巴斯夫強調，日前在泰國新設一座開發中心，也配備直接注塑成型技術的全新機械，還設立展示廳，用來展現巴斯夫數十年來在產品創新方面累積的經驗；另外，巴斯夫在中國上海也設有鞋材開發中心。（編輯：楊玫寧）1080702

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